Воевал против России с 2014 года: в Изюме погиб легендарный боец Яшка Цыганков

В Изюме погиб легендарный боец Яшка Цыганков / Andriy Tsaplienko

В городе Изюм Харьковской области 9 марта погиб украинский боец Яшка Цыганков. Воин боролся с террористами еще с начала войны на Донбассе.

"Он знал, что будет война, и не сомневался, что мы победим. Он отдал себя своему народу. Спасибо за все, друг", - сообщил журналист Юрий Бутусов.

Последнее сообщение Цыганкова в соцсетях было об Изюме. За день до смерти он просил помочь медиков, готовых к работе в условиях уличных боев. Также он обращался к волонтерам помочь "гуманитаркой" жителям города.

Отметим, что Изюм, где живут 45 тысяч человек, "практически уничтожен".

Читайте такжеПол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов"Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио, ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по убежищам, чтобы известить людей об эвакуации. По предварительным данным, более 5 тысяч человек нуждаются в эвакуации", - сообщил 10 марта Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

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