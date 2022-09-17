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Оскорблял украинок из-за их родного языка: в Эстонии у гражданина РФ забрали вид на жительство

17 сентября 2022, 14:47

Пьяный мужчина оскорблял девушек из Украины и требовал, чтобы они говорили на русском языке.

Скриншот YouTube
Россиянину аннулировали долгосрочный вид на жительство в Эстонии / Скриншот YouTube

В Эстонии забрали вид на жительство у гражданина России, который летом на пляже допустил нецензурную лексику в адрес девушек, разговаривавших на украинском языке. Полиция открыло дело согласно статьи о нарушении общественного порядка, после чего власти вынесли свой вердикт.

Как сообщает Delfi со ссылкой на главу эстонской службы миграционного надзора Райниса Синикаса, россиянину аннулировали долгосрочный вид на жительство.

Оскорблял украинок из-за их родного языка: в Эстонии у гражданина РФ забрали вид на жительство

"На прошлой неделе инициатор конфликта на пляже Пирита получил извещение о том, что на основании §241'2 "Закона об иностранцах" его лишают долгосрочного вида на жительство", - отметил чиновник.

Теперь у фигуранта производства есть 10 дней, чтобы подать жалобу и попытаться оспорить решение в суде.

Скандал с оскорблением украинок в Эстонии

Россиянин поскандалил с украинками в июле текущего года. На видео, которое разместила одна из потерпевших, можно увидеть, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял девушек. В своей риторике он применял нецензурную лексику.

В частности, ему не понравилось, что девушки из Украины разговаривали на своем родном языке – украинском.

"Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари [плохие] (неценз.)", - угрожал дамам пьяный мужчина.

Известно, что после этого инцидента полиция Эстонии открыла уголовное дело по факту нарушения общественного порядка. "Герой" родился в Эстонии, но гражданин России.

Напомним, в августе проживавшая в Эстонии россиянка Юлия Кузнецова устроила скандал из-за украинских беженцев. Она подняла скандал по причине траты государством денег на украинцев. В результате ситуации Кузнецова позже сообщила, что ее увольняют и депортируют.

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