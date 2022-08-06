Россиянка в Эстонии поплатилась за "наезд" на беженцев из Украины: ее уволили и депортировали

Возмущенные эстонцы быстро вычислили наглую россиянку. Ею оказалась приехавшая в Евросоюз в 2022 году Юлия Кузнецова.
Проживавшая в Эстонии россиянка с ником Juls в Twitter устроила скандал из-за украинских беженцев. Обладательнице "двуглавого" паспорта не понравилось то, что эстонское правительство обеспечивает беженцев из Украины денежными выплатами.
Возмущенные эстонцы быстро вычислили наглую россиянку. Ею оказалась приехавшая в Евросоюз в 2022 году Юлия Кузнецова, пишет Телеграф.
Выяснилось, что россиянка была зарегистрирована как предприниматель в Грузии, но работает в ІТ-индустрии в Эстонии, чтобы обойти высокие европейские налоги для малого бизнеса.
В чем суть скандала
Кузнецова устроила бучу из-за того, что в Эстонии деньги тратятся на беженцев из Украины. На скандальные твитты обратила внимание Регина Бауэр (Regina Bauer). Она призвала полицию разобраться в ситуации.
Более того, на провокационные сообщения Кузнецовой отреагировал экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, девушка не поверила и ответила ему хамством.
В свою очередь Ильвес посоветовал ей перестать "копать себе яму".
Скандал завершился закономерно -девушка закрыла страницу, сообщив перед этим, что ее уволили и депортируют из страны.
Также мы рассказывали, что в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.
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