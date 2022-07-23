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"Вы еще поймете русский, это будет ваш любимый язык": пьяный россиянин в Эстонии оскорблял украинок

23 июля 2022, 09:36

Неадекватный россиянин с бутылкой пива оскорблял девушек на пляже и требовал, чтобы они "говорили нормально", потому что он не понимает украинского.

Пьяный россиянин в Таллине оскорблял украинок
Пьяный россиянин в Таллине оскорблял украинок / скриншот ​

В столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

Этой историей украинка по имени Олеся поделилась на своей странице в Instagram. Инцидент произошел в последний день ее пребывания в Таллине.

Как пишет украинка, между ней и россиянином произошел такой диалог:

– Вам будет мешать дым?

– Нет, не будет.

– А музыка будет мешать?

– Да, будет мешать.

– Что-что ты там лепечешь?

После этого мужчина, время от времени прикладываясь к бутылке, начал оскорблять девушек, требовал, чтобы они "говорили нормально", потому что он не понимает украинского.

"Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари", – угрожал россиянин.

Мужчина был с другом, который молча наблюдал за инцидентом.

Внимание! На видео много нецензурной лексики.

Как сообщал Главред, украинский журналист Дмитрий Гордон показал настоящее "лицо" россии. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором изображен плакат с российской символикой, под эгидой которой рф убивает мирных украинских жителей и рушит украинские города, рядом с которым спит пьяный россиянин.

Ранее украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала о том, что в Германии на нее напали с кулаками и матами россияне после того, как ее сын выкрикнул "Слава Украине".

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