"Вы еще поймете русский, это будет ваш любимый язык": пьяный россиянин в Эстонии оскорблял украинок

Неадекватный россиянин с бутылкой пива оскорблял девушек на пляже и требовал, чтобы они "говорили нормально", потому что он не понимает украинского.
В столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.
Этой историей украинка по имени Олеся поделилась на своей странице в Instagram. Инцидент произошел в последний день ее пребывания в Таллине.
Как пишет украинка, между ней и россиянином произошел такой диалог:
– Вам будет мешать дым?
– Нет, не будет.
– А музыка будет мешать?
– Да, будет мешать.
– Что-что ты там лепечешь?
После этого мужчина, время от времени прикладываясь к бутылке, начал оскорблять девушек, требовал, чтобы они "говорили нормально", потому что он не понимает украинского.
"Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари", – угрожал россиянин.
Мужчина был с другом, который молча наблюдал за инцидентом.
Внимание! На видео много нецензурной лексики.
Как сообщал Главред, украинский журналист Дмитрий Гордон показал настоящее "лицо" россии. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором изображен плакат с российской символикой, под эгидой которой рф убивает мирных украинских жителей и рушит украинские города, рядом с которым спит пьяный россиянин.
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