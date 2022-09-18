Командование сбежало, снабжение перебито: Романенко описал катастрофу РФ на юге

У оккупантов непростая ситуация на Херсонщине, говорит Игорь Романенко / УНИАН, Главред

Группировка РФ на правом берегу Херсонской области насчитывает около 25 тысяч человек, на левом берегу у противника тоже серьезные силы, заявил генерал-лейтенантом запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, на правобережье Херсонщины ВСУ наносят удары не только по логистическим цепочкам и складам противника, но и по пунктам управления, в результате чего нарушается система управления.

По словам эксперта, старшее руководство российской группировки войск просто сбежало с правого берега Херсона. И это понимает и офицерский состав, и солдаты.

"Кроме того, российские военнослужащие видят, что у них перебиты все линии снабжения. Все переправы через реки – что паромные, что понтонные – оказались неэффективны. Соответственно, в случае чего у российских военных просто не будет никаких возможностей спастись. Поэтому в Херсонской области идут столь активные закупки и заготовка любых плавсредств", - уточнил он.

Таким образом, российский солдат на Херсонщине думает не о том, как отстаивать занимаемые позиции до последнего патрона, а о том, как спастись.

"Так что, несмотря на то, что, с военной точки зрения, российские войска могли бы долго удерживать правый берег Херсонской области и бороться, им это вряд ли удастся, учитывая их низкую мотивацию", - считает собеседник.

По его мнению, для успешного наступления на Херсонщине ВСУ необходимы бронированные машины, они должны сопровождаться танками и авиацией.

"Макрон откровенно заявил, что существует негласная договоренность о том, чтобы не давать Украине танки и самолеты", - напомнил он.

"Поэтому выполнять задачи и противостоять России со старой советской техникой, которая еще к тому же в гораздо меньшем количестве, чем она есть у россиян – это очень серьезный вызов. Однако для нас это национально-освободительная борьба, и другого подхода с нашей стороны нет и быть не может. Нам нужно выстоять, победить противника и освободить наши оккупированные территории теми возможностями, что есть. Все задержки с поставками помощи со стороны западных союзников для нас оборачиваются потерями", - добавил Романенко.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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