"Заставляли местных копать могилы": Жданов сказал, военных какой бригады убили оккупанты под Изюмом

Стало известно, военных какой бригады замучили оккупанты под Изюмом/ Telegram, Главред

В массовых захоронениях под Изюмом на Харьковщине были найдены тела убитых русскими оккупантами местных жителей, а также украинских военных. Бойцы, тела которых были обнаружены, служили в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Ютуб-канале. Также он сообщил ужасные подробности убийств и захоронения украинцев, убитых россиянами под Изюмом.

Он отметил, что российские захватчики создали из местных жителей "похоронную команду", и этих людей под дулами автоматов заставляли копать могилы для убитых и потом хоронить там людей.

"Мы сейчас проводим эксгумацию тел. Большинство тел со следами пыток. У многих связаны руки. Там зверства шокирующие. Есть тела военных из 93 бригады", – сказал Жданов.

Эксперт отметил, что поскольку уже известна бригада, из которой были замучены военные, то это облегчит идентификацию убитых.

Также он рассказал, что большинство тел погребенных под Изюмом местных жителей и военных, которых убили оккупанты, были со следами пыток.

"Большинство тел со следами пыток, у многих связаны руки. Было тело, у которого кроме связанных рук также была петля на шее... Там зверства невероятные", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что без международного трибунала не обойтись.

"Нельзя закончить войну, не проведя Международный трибунал и не осудив главных военных преступников", – сказал Жданов.

Массовое захоронение погибших в Изюме

Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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