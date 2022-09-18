"Заставляли местных копать могилы": Жданов сказал, военных какой бригады убили оккупанты под Изюмом

Российские захватчики заставляли местных жителей копать могилы и хоронить там убитых, угрожая им расстрелом, если откажутся.
В массовых захоронениях под Изюмом на Харьковщине были найдены тела убитых русскими оккупантами местных жителей, а также украинских военных. Бойцы, тела которых были обнаружены, служили в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Ютуб-канале. Также он сообщил ужасные подробности убийств и захоронения украинцев, убитых россиянами под Изюмом.
Он отметил, что российские захватчики создали из местных жителей "похоронную команду", и этих людей под дулами автоматов заставляли копать могилы для убитых и потом хоронить там людей.
"Мы сейчас проводим эксгумацию тел. Большинство тел со следами пыток. У многих связаны руки. Там зверства шокирующие. Есть тела военных из 93 бригады", – сказал Жданов.
Эксперт отметил, что поскольку уже известна бригада, из которой были замучены военные, то это облегчит идентификацию убитых.
Также он рассказал, что большинство тел погребенных под Изюмом местных жителей и военных, которых убили оккупанты, были со следами пыток.
"Большинство тел со следами пыток, у многих связаны руки. Было тело, у которого кроме связанных рук также была петля на шее... Там зверства невероятные", – рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что без международного трибунала не обойтись.
"Нельзя закончить войну, не проведя Международный трибунал и не осудив главных военных преступников", – сказал Жданов.
Массовое захоронение погибших в Изюме
Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.
После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.
Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.
Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.
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