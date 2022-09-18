УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Заставляли местных копать могилы": Жданов сказал, военных какой бригады убили оккупанты под Изюмом

18 сентября 2022, 10:28

Российские захватчики заставляли местных жителей копать могилы и хоронить там убитых, угрожая им расстрелом, если откажутся.

Массовое захоронение под Изюмом, Олег Жданов
Стало известно, военных какой бригады замучили оккупанты под Изюмом/ Telegram, Главред

В массовых захоронениях под Изюмом на Харьковщине были найдены тела убитых русскими оккупантами местных жителей, а также украинских военных. Бойцы, тела которых были обнаружены, служили в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Ютуб-канале. Также он сообщил ужасные подробности убийств и захоронения украинцев, убитых россиянами под Изюмом.

Он отметил, что российские захватчики создали из местных жителей "похоронную команду", и этих людей под дулами автоматов заставляли копать могилы для убитых и потом хоронить там людей.

"Мы сейчас проводим эксгумацию тел. Большинство тел со следами пыток. У многих связаны руки. Там зверства шокирующие. Есть тела военных из 93 бригады", – сказал Жданов.

Эксперт отметил, что поскольку уже известна бригада, из которой были замучены военные, то это облегчит идентификацию убитых.

Также он рассказал, что большинство тел погребенных под Изюмом местных жителей и военных, которых убили оккупанты, были со следами пыток.

"Большинство тел со следами пыток, у многих связаны руки. Было тело, у которого кроме связанных рук также была петля на шее... Там зверства невероятные", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что без международного трибунала не обойтись.

"Нельзя закончить войну, не проведя Международный трибунал и не осудив главных военных преступников", – сказал Жданов.

Массовое захоронение погибших в Изюме

Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

Читайте также:

война в Украине Харьковская область вторжение России Изюм Олег Жданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:56

Командование сбежало, снабжение перебито: Романенко описал катастрофу РФ на юге

10:28

"Заставляли местных копать могилы": Жданов сказал, военных какой бригады убили оккупанты под ИзюмомВидео

10:18

Резкое увеличение числа ракетных ударов по Украине: в разведке Британии назвали причинуВидео

09:42

Война до 2030 года: Орбан оскандалился заявлением о потере Украиной территорий - СМИВидео

09:34

"Осуждение не остановит геноцид": Литва призвала предоставить Украине танкиВидео

Реклама
08:58

Украина фундаментально изменила современную войну: в НАТО поражены успехами ВСУВидео

08:47

Подразделения РФ потеряли от 50 до 90% личного состава, убегая с Харьковщины – ГенштабВидео

08:28

Путин стремительно сдуваетсямнение

08:26

Оккупантам светит "котел" под Лиманом: ВСУ расширяют свои позиции - ISWВидео

08:11

"Четко понимаем, что делаем": спецоперация ВСУ по освобождению Харьковщины укладывается в планы – ЗеленскийВидео

07:31

ВСУ потопили российскую баржу, битком набитую военной техникойВидео

07:05

Зачем класть аспирин в стиральную машину: "одним ударом" решит две проблемы

06:19

Где Россия, там и концлагерьмнение

05:00

Армия Украины может устроить блокаду Херсона, войскам РФ отступать будет некуда – экспертВидео

04:40

Сложная военная зима-2023: как существенно уменьшить счета за электроэнергию

03:30

Умные хозяйки добавляют в стиральную машинку кофе и чай: выгоревшая одежда будет как новая

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, когда следует ждать нового контрнаступления ВСУ

01:32

Опозорилась на новом уровне: Волочкова расставила ноги перед полным залом

01:04

Гороскоп Таро на неделю 19-25 сентября: Львам – важное решение, Девам – ссора, Водолеям – удачаВидео

00:51

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

Реклама
00:29

"Осторожно, можно вырвать": Гордон поделился тошнотной рашисткой песней про "двух сестер"Видео

00:02

Жертв в Изюме может быть даже больше, чем в Буче - АрестовичВидео

17 сентября, суббота
23:55

Энрике Иглесиас слился в страстном поцелуе с поклонницей. Момент попал на видео

23:27

ВСУ мастерски разгромили базы россиян в четырех областях: какие потери у врагаВидео

23:04

Президент о зверствах россиян: ракетный террор, массовые захоронения и пыточныеВидео

22:45

Резкое подорожание продуктов: в Госстате перечислили "золотые" товары

22:17

"Мы работаем": Зеленский впервые высказался о "бавовне" в КрымуВидео

22:17

Главные продукты, которые замечательно помогают бороться со стрессом

22:16

Такие заявления - вопиющие: Киев ответил на предложение экс-главы МИД Румынии "поделиться" территориями с соседямиВидео

21:46

Украину "завалит" снегом: синоптики предупредили о штормовом циклонеВидео

21:39

Россияне, не суйте нос в проблемы Украины: Комаровский жестко высказался по языковому вопросу

21:13

Лукашенко примерещились подразделения в Украине, которые "хотят свергнуть власть в Беларуси"Видео

21:06

Приносят богатство и невероятную прибыль: 5 женских имен, которые сделают любого мужчину успешнымВидео

20:48

"Пропавшая" певица-запроданка Лорак объявилась в России

20:44

"Украина должна отдать территории": экс-глава МИД Румынии сделал скандальное заявлениеВидео

20:23

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

20:19

"Не знал, куда бежать": представитель Папы Римского попал под вражеский обстрел в УкраинеВидео

20:10

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

20:00

Как помыть окна без разводов: топ-3 лучших средства

19:45

Один удар по зданию - 180 оккупантов нет: в Генштабе рассказали об успешной операции ВСУ в Херсоне

Реклама
19:31

"Здесь я родилась, здесь я и умру": жители Харьковщины поведали об ужасах жизни в оккупацииВидео

19:30

Россия приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армиимнение

19:19

В Крыму сожгли в пепел джип и гольф-кар пропагандиста Киселева

19:08

Готовятся отступать: на Херсонщине оккупанты затопили 9 вагонов - ГенштабВидео

19:03

Гороскоп на завтра 18 сентября 2022: Девам – разочарование в близком, Козерогам – откровенный разговорВидео

18:40

В СНБО ответили на бредовые фантазии Путина о "контрактной" армии в УкраинеВидео

18:00

Брат Tayanna "забыл" о войне и снова уехал в Россию строить карьеру у путинистов

17:46

Как сохранить укроп на зиму: 3 совершенно разных способа от хозяек

17:39

"Не торгую совестью": Галкин отреагировал на решение признать его иноагентом

17:02

Один русский приехал сдаваться в плен на танке - офицер ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять