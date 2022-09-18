Война до 2030 года: Орбан оскандалился заявлением о потере Украиной территорий - СМИ

Виктор Орбан / REUTERS

Война в Украине может продолжаться до 2030 года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами.

При этом он допускает, что Украина может потерять треть или половину своей территории. Такое заявление он сделал на закрытой встрече представителей его партии Фидес 10 сентября, пишет издание Szabad Europa.

Премьер Венгрии подчеркнул, что война была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной, и сейчас санкциями Европа "стреляет себе в ногу".

Он также обрушился с критикой на санкционную политику Запада против РФ и спрогнозировал, что до 40% европейской промышленности могут остановиться зимой. Осенью ожидаются переговоры европейских лидеров о продлении пакета санкций еще на полгода, и Орбан планирует приложить усилия, чтобы не допустить их продления.

Орбан добавил, что является практически единственным главой правительства в ЕС, которое не хочет продления санкций, но он надеется, что после выборов в сентябре в Италии будет сформировано правительство, которое будет поддерживать его позицию.

Напомним, в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто называют сторонником Москвы и Путина, обвинил Европейский Союз в том, что Брюссель, дескать, занял неправильную позицию в войне России с Украиной. Дескать, ЕС должен изменить стратегию – вместо поддержки Киева стать посредником между сторонами и разработать план по возвращению к "мирным переговорам".

Позже Орбан сделал заявление о том, что Украина, мол, не сможет победить Россию при той стратегии, которую выбрало НАТО. По его словам, нужно якобы изменить подход – без мира в Украине ЕС "будет втянут в военную ситуацию".

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