Часть подразделений РФ потеряли от 50 до 90% личного состава, убегая с Харьковщины – Генштаб

Часть подразделений РФ потеряли от 50 до 90% личного состава, убегая из Харьковщины/ Reuters, Радио Свобода

Российские подразделения понесли огромные потери, отступая из Харьковской области. Так подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота российских вооруженных сил потеряли более 50% личного состава.

Также в этих подразделениях "уменьшилось" военной техники более чем на 200 единиц. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро воскресенья, 18 августа.

Некоторые бригады понесли еще большие потери. Например, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава. К цифре потерь входят погибшие, раненые, а также дезертиры и уволенные за отказ от участия в боевых действиях.

"Технику бригады передают подразделениям пограничной службы фсб российской федерации, а воинскую часть готовят к расформированию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большие потери российские оккупанты несут, пытаясь штурмовать позиции украинских военных на Авдеевском направлении.

"По имеющейся информации, в лечебные заведения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационная власть любыми способами пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что спецоперация по освобождению Харьковской области, которую выполнили украинские военные, уложилась в сроки, на которые она была рассчитана. Украинские воины в процессе контрнаступления в регионе четко выполняют поставленные задачи, которые были разработаны заранее, подчеркнул президент.

Напомним, ВСУ потопили российскую баржу, битком набитую военной техникой. Российские захватчики с помощью баржи пытались переправить на другую сторону реки технику, в результате и она, и сопроводительный персонал ушли на дно.

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