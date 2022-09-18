УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Украина

Часть подразделений РФ потеряли от 50 до 90% личного состава, убегая с Харьковщины – Генштаб

18 вересня 2022, 08:47

64-ю отдельную мотострелковую бригаду Восточного военного округа, которая была уничтожена практически полностью, расформировывают.

Российские военные
Часть подразделений РФ потеряли от 50 до 90% личного состава, убегая из Харьковщины/ Reuters, Радио Свобода

Российские подразделения понесли огромные потери, отступая из Харьковской области. Так подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота российских вооруженных сил потеряли более 50% личного состава.

Также в этих подразделениях "уменьшилось" военной техники более чем на 200 единиц. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро воскресенья, 18 августа.

Некоторые бригады понесли еще большие потери. Например, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава. К цифре потерь входят погибшие, раненые, а также дезертиры и уволенные за отказ от участия в боевых действиях.

"Технику бригады передают подразделениям пограничной службы фсб российской федерации, а воинскую часть готовят к расформированию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большие потери российские оккупанты несут, пытаясь штурмовать позиции украинских военных на Авдеевском направлении.

"По имеющейся информации, в лечебные заведения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационная власть любыми способами пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что спецоперация по освобождению Харьковской области, которую выполнили украинские военные, уложилась в сроки, на которые она была рассчитана. Украинские воины в процессе контрнаступления в регионе четко выполняют поставленные задачи, которые были разработаны заранее, подчеркнул президент.

Напомним, ВСУ потопили российскую баржу, битком набитую военной техникой. Российские захватчики с помощью баржи пытались переправить на другую сторону реки технику, в результате и она, и сопроводительный персонал ушли на дно.

Читайте также:

война в Украине российские военные Харьковская область вторжение России российские войска
Реклама
Підтримайте Главред

Последние новости

08:47

Часть подразделений РФ потеряли от 50 до 90% личного состава, убегая с Харьковщины – Генштаб

08:28

Путин стремительно сдуваетсямнение

08:26

Оккупантам светит "котел" под Лиманом: ВСУ расширяют свои позиции - ISWВидео

08:11

"Четко понимаем, что делаем": спецоперация ВСУ по освобождению Харьковщины укладывается в планы – ЗеленскийВидео

07:31

ВСУ потопили российскую баржу, битком набитую военной техникойВидео

Реклама
07:05

Зачем класть аспирин в стиральную машину: "одним ударом" решит две проблемы

06:19

Где Россия, там и концлагерьмнение

05:00

Армия Украины может устроить блокаду Херсона, войскам РФ отступать будет некуда – экспертВидео

04:40

Сложная военная зима-2023: как существенно уменьшить счета за электроэнергию

03:30

Умные хозяйки добавляют в стиральную машинку кофе и чай: выгоревшая одежда будет как новая

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, когда следует ждать нового контрнаступления ВСУ

01:32

Опозорилась на новом уровне: Волочкова расставила ноги перед полным залом

01:04

Гороскоп Таро на неделю 19-25 сентября: Львам – важное решение, Девам – ссора, Водолеям – удачаВидео

00:51

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

00:29

"Осторожно, можно вырвать": Гордон поделился тошнотной рашисткой песней про "двух сестер"Видео

00:02

Жертв в Изюме может быть даже больше, чем в Буче - АрестовичВидео

17 сентября, суббота
23:55

Энрике Иглесиас слился в страстном поцелуе с поклонницей. Момент попал на видео

23:27

ВСУ мастерски разгромили базы россиян в четырех областях: какие потери у врагаВидео

23:04

Президент о зверствах россиян: ракетный террор, массовые захоронения и пыточныеВидео

22:45

Резкое подорожание продуктов: в Госстате перечислили "золотые" товары

Реклама
22:17

"Мы работаем": Зеленский впервые высказался о "бавовне" в КрымуВидео

22:17

Главные продукты, которые замечательно помогают бороться со стрессом

22:16

Такие заявления - вопиющие: Киев ответил на предложение экс-главы МИД Румынии "поделиться" территориями с соседямиВидео

21:46

Украину "завалит" снегом: синоптики предупредили о штормовом циклонеВидео

21:39

Россияне, не суйте нос в проблемы Украины: Комаровский жестко высказался по языковому вопросу

21:13

Лукашенко примерещились подразделения в Украине, которые "хотят свергнуть власть в Беларуси"Видео

21:06

Приносят богатство и невероятную прибыль: 5 женских имен, которые сделают любого мужчину успешнымВидео

20:48

"Пропавшая" певица-запроданка Лорак объявилась в России

20:44

"Украина должна отдать территории": экс-глава МИД Румынии сделал скандальное заявлениеВидео

20:23

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

20:19

"Не знал, куда бежать": представитель Папы Римского попал под вражеский обстрел в УкраинеВидео

20:10

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

20:00

Как помыть окна без разводов: топ-3 лучших средства

19:45

Один удар по зданию - 180 оккупантов нет: в Генштабе рассказали об успешной операции ВСУ в Херсоне

19:31

"Здесь я родилась, здесь я и умру": жители Харьковщины поведали об ужасах жизни в оккупацииВидео

19:30

Россия приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армиимнение

19:19

В Крыму сожгли в пепел джип и гольф-кар пропагандиста Киселева

19:08

Готовятся отступать: на Херсонщине оккупанты затопили 9 вагонов - ГенштабВидео

19:03

Гороскоп на завтра 18 сентября 2022: Девам – разочарование в близком, Козерогам – откровенный разговорВидео

18:40

В СНБО ответили на бредовые фантазии Путина о "контрактной" армии в УкраинеВидео

Реклама
18:00

Брат Tayanna "забыл" о войне и снова уехал в Россию строить карьеру у путинистов

17:46

Как сохранить укроп на зиму: 3 совершенно разных способа от хозяек

17:39

"Не торгую совестью": Галкин отреагировал на решение признать его иноагентом

17:02

Один русский приехал сдаваться в плен на танке - офицер ВСУВидео

17:00

Какой чай лучше бодрит – зеленый или крепкий черный

16:54

Подоляк разнес "мирную инициативу" Мексики: ваш план – миллионы под оккупацией и передышка для РФВидео

16:18

Сам уже и ходить не способен: в Сеть выложили видео, на котором Эрдоган ведет под руку ПутинаВидео

15:50

Собаку нельзя пускать в кровать: чем может обернуться сон с домашним любимцем

15:49

"Никаких новых поставок": в Германии выступили против продолжения военной помощи УкраинеВидео

15:44

Агрессоры ударили ракетами по Чугуеву: погибла 11-летняя девочка, повреждена инфраструктура

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти