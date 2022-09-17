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ВСУ мастерски разгромили базы россиян в четырех областях: какие потери у врага

17 сентября 2022, 23:27

Известно об уничтожении 15 "кадыровцев", прибывших в Васильевку для проведения так называемой "фильтрации".

ВСУ, войска РФ
ВСУ нанесли удары по базам окупантов в четырех областях / Скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

ВСУ нанесли многочисленные удары по россиянам в оккупации и рассказали о потерях врага в живой силе, сообщает ГУР МО Украины в Telegram.

"В районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Раздоры - до 80 раненых Уничтожено до 5 единиц военной техники", - рассказали военные.

Также известно об уничтожении 15 "кадыровцев", прибывших в Васильевку для проведения так называемой "фильтрации".

"В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях кафиров. Тела несколькими грузовыми "Уралами" увозили в морг больницы Алчевска", - заявили в ГУР.

Был нанесен удар и по составу продовольствия оккупантов в оккупированном Докучаевске, созданном на территории ремонтно-механического центра. В оккупированном селе Садок (Херсонская область) удалось уничтожить 4 РСЗО "Град" оккупантов.

"На складе №2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского хлопкового комбината, где размещался личный состав и техника оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва", - заявили военные.

По их информации, известно о гибели около 180 россиян, тремя рефрижераторами вывозимых за пределы города. Еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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