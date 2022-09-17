Один удар по зданию - 180 оккупантов нет: в Генштабе рассказали об успешной операции ВСУ в Херсоне

В Генштабе рассказали об успешной операции ВСУ в Херсоне / GeneralStaff.ua, цензор. нет

Украинские офицеры сумели подтвердить уничтожение 180 российский оккупантов после удара, который ВСУ нанесли по зданию фирмы "Алкосервис" во временно оккупированном Херсоне. Удар был нанесен неделю назад. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ

"Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника", ‒ говорится в заявлении Генштаба.

Офицеры заявили, что таким образом удалось уничтожить более 180 российских оккупантов в Херсоне. По их словам, подразделения оккупантов из Росгвардии и ФСБ пятеро суток разбирали завалы и доставали тела погибших ‒ пытаясь скрыть потери от общественности.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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