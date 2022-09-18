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"Четко понимаем, что делаем": спецоперация ВСУ по освобождению Харьковщины укладывается в планы – Зеленский

18 сентября 2022, 08:11

Украинские воины в процессе контрнаступления в регионе четко выполняют поставленные задачи, которые были разработаны заранее.

Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Спецоперация ВСУ по освобождению Харьковщины укладывается в планы, заявил Владимир Зеленский/ Офис президента Украины, Генштаб ВСУ

Спецоперация по освобождению Харьковской области, которую выполнили украинские военные, уложилась в сроки, на которые она была рассчитана.

Украинские воины во время контрнаступления выполняли разработанные заранее задания. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. Видео интервью глава государства обнародовал на своей странице в Telegram-канале.

"Мы четко понимаем, что мы делаем. Военные выполняют задачи, которые до этого были разработаны. Первая операция была выполнена абсолютно в те сроки, на которые мы все рассчитывали", – отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что не готов разглашать какие-то детали наступления украинских войск.

Зеленский отметил, что украинским воинам помогла достичь успеха в том числе и информационная тишина. Благодаря ей они имели возможность подготовиться и устроить для оккупантов "сюрприз".

"Я считаю, что мы должны действовать по такой же тактике, а хвастаться будем, наверное, как установим весь наш контроль на протяжении всей границы. Это окончательная цель", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский впервые высказался относительно ударов по позициям россиян в Крыму и назвал их "работой по милитаризованной инфраструктуре на оккупированных территориях". Президент заверил, что Украина использует в войне исключительно цивилизованные шаги, в отличие от вражеских войск.

Ранее сообщалось, что ВСУ потопили российскую баржу, битком набитую военной техникой. Российские захватчики с помощью баржи пытались переправить на другую сторону реки технику, в результате и она, и сопроводительный персонал ушли на дно.

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