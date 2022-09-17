"Мы работаем": Зеленский впервые высказался о "бавовне" в Крыму

Президент заверил, что Украина использует в войне исключительно цивилизованные шаги, в отличие от вражеских войск.
Глава государства Владимир Зеленский впервые высказался по поводу ударов по позициям россиян в Крыму и назвал их "работой по милитаризованной инфраструктуре на оккупированных территориях".
Журналист попросил Зеленского уточнить, как именно украинские военные атаковали оккупантов в Крыму и при помощи какого оружия. При этом он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил удары по россиянам на полуострове.
"Даже в войне мы используем цивилизованные шаги. Мы не стреляем по гражданской инфраструктуре, по гражданским людям. Мы работаем по милитаризованной инфраструктуре оккупированной части нашего государства. Вот что я могу сказать о том, что вы меня спросили", - ответил президент в интервью изданию Reuters.
Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.
При этом, уточняется, что всего их насчитали около десяти.
Также Главред сообщал, что в захваченном РФ Крыму командование российских оккупантов отбирает у подчиненных мобильные устройства и гаджеты. Рашисты опасаются, что телефоны могут стать наводкой для ударов по базам оккупантов.
Читайте также
- Паника в Крыму: оккупанты отбирают у солдат смартфоны - боятся наводки для "бавовны"
- Война с Россией навсегда, но к весне 2023-го Украина может вернуть всё, даже Крым – Чорновил
- Освобождение Крыма: экс-замглавы Генштаба назвал главные условия