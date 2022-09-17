"Мы работаем": Зеленский впервые высказался о "бавовне" в Крыму

Зеленский высказался об ударах по Крыму / Фото УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский впервые высказался по поводу ударов по позициям россиян в Крыму и назвал их "работой по милитаризованной инфраструктуре на оккупированных территориях".

Журналист попросил Зеленского уточнить, как именно украинские военные атаковали оккупантов в Крыму и при помощи какого оружия. При этом он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил удары по россиянам на полуострове.

"Даже в войне мы используем цивилизованные шаги. Мы не стреляем по гражданской инфраструктуре, по гражданским людям. Мы работаем по милитаризованной инфраструктуре оккупированной части нашего государства. Вот что я могу сказать о том, что вы меня спросили", - ответил президент в интервью изданию Reuters.

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что всего их насчитали около десяти.

Также Главред сообщал, что в захваченном РФ Крыму командование российских оккупантов отбирает у подчиненных мобильные устройства и гаджеты. Рашисты опасаются, что телефоны могут стать наводкой для ударов по базам оккупантов.

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