Паника в Крыму: оккупанты отбирают у солдат смартфоны - боятся наводки для "бавовны"

Командование РФ опасается, что телефоны могут стать наводкой для ударов по базам оккупантов.
В захваченном РФ Крыму командование российских оккупантов отбирает у подчиненных мобильные устройства и гаджеты.
Рашисты опасаются, что телефоны могут стать наводкой для ударов по базам оккупантов. Об этом идет речь в сообщении InformNapalm.
При этом отобранные у подчиненных гаджеты командиры РФ вывешивают на своеобразном стенде.
"На авиабазе в Крыму рашисты сделали стенд-аппликацию с отобранными у солдат смартфонами и ноутбуками. Боятся, что украинские "сигареты" наводятся на цели именно по гаджетам... где-то заплакали от смеха спутники НАТО и компании ICEYE", - говорится в сообщении.
Добавим, что один из "кнопочных" телефонов тоже стал жертвой российского командования.
Удары по оккупантам в Крыму
Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.
При этом, уточняется, что всего их насчитали около десяти.
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