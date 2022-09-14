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Паника в Крыму: оккупанты отбирают у солдат смартфоны - боятся наводки для "бавовны"

14 сентября 2022, 11:18

Командование РФ опасается, что телефоны могут стать наводкой для ударов по базам оккупантов.

доска
Стенд с отобранными телефонами в Крыму / t.me/informnapalm

В захваченном РФ Крыму командование российских оккупантов отбирает у подчиненных мобильные устройства и гаджеты.

Рашисты опасаются, что телефоны могут стать наводкой для ударов по базам оккупантов. Об этом идет речь в сообщении InformNapalm.

При этом отобранные у подчиненных гаджеты командиры РФ вывешивают на своеобразном стенде.

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"На авиабазе в Крыму рашисты сделали стенд-аппликацию с отобранными у солдат смартфонами и ноутбуками. Боятся, что украинские "сигареты" наводятся на цели именно по гаджетам... где-то заплакали от смеха спутники НАТО и компании ICEYE", - говорится в сообщении.

Добавим, что один из "кнопочных" телефонов тоже стал жертвой российского командования.

Удары по оккупантам в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что всего их насчитали около десяти.

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