ВСУ потопили российскую баржу, битком набитую военной техникой/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Российские оккупанты на юге уступают свои позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако они всё еще пытаются предпринять некоторые штурмовые действия.

Так, захватчики силами взвода при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники пытался пойти на штурм в одном из направлений. Однако такая попытка успехом не увенчалась – русские были вынуждены отступить, потеряв треть живой силы и две боевые машины десанта. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

В то же время украинская авиация в течение дня, 17 сентября, трижды нанесла удары по врагу. В результате этого были уничтожены 2 российских беспилотника.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 320 огневых задач.

"Обеспечено огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. В результате чего у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных возможностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить", – говорится в сообщении.

ВСУ потопили российскую баржу с техникой

Украинские воины потопили баржу, на которой российские захватчики пытались переправить свою военную технику и вооружение.

"Продырявленный "сосуд" отправлен по курсу русского военного корабля вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом", – сообщили в ОК "Юг".

В целом подтвержденные потери врага составляют 62 оккупанта и 5 единиц бронированной техники, отмечают в оперативном командовании.

Ранее сообщалось, что армия Украины имеет высокие шансы на проведение успешной военной операции по освобождению Херсона. Город уже вскоре может оказаться в блокаде. Войскам России не удастся организовать отступление. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский впервые высказался относительно ударов по позициям россиян в Крыму и назвал их "работой по милитаризованной инфраструктуре на оккупированных территориях". Президент заверил, что Украина использует в войне исключительно цивилизованные шаги, в отличие от вражеских войск.

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