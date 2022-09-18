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Армия Украины может устроить блокаду Херсона, войскам РФ отступать будет некуда – эксперт

18 сентября 2022, 05:00

Контрнаступление ВСУ повергло военное командование России в состояние шока, считает Александр Коваленко.

Херсон ВСУ войска РФ
Если полноводность Ингульца увеличится, войска РФ не смогут отступить из Херсона – эксперт / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Армия Украины обладает высокими шансами на проведение успешной военной операции по освобождению Херсона. Город уже в скором времени может оказаться в блокаде. Войскам России не удастся организовать отступление. Российское командование шокировано контрнаступлением украинской армии, а сами военные понимают абсурдность приказов. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в той части, где контрнаступление ВСУ не зависит от рек, уже происходят определенные события. Херсон по границе города может быть взят украинской армией в блокаду уже в ближайшее время.

По его словам, российским войскам отступить уже не удастся.

"В направлении Херсона, где наше контрнаступление не очень зависит от рек, происходят очень интересные события. Я не исключаю, что в ближайшее время по границе города он (Херсон – ред.) будет блокирован ВСУ. Любое отступление вооруженных сил России будет невозможно, особенно, если будет увеличена полноводность Ингульца", - объяснил ситуацию Коваленко.

Также он добавил, что военное командование РФ шокировано успехами ВСУ и может допускать позорные ошибки. Сами оккупанты понимают абсурдность приказов своего руководства, но вынуждены их выполнять.

"На сегодняшний день, я так понимаю, российское командование испугано или шокировано именно контрнаступательными действиями ВСУ и может совершать позорные ошибки", - подчеркнул Александр Коваленко.

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины за прошедшие две недели освободили от российской оккупации около 500 квадратных километров Херсонщины. Под контроль Киева удалось вернуть 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что украинские войска после успешного контрнаступления в Харьковской области возьмут паузу. Будет проводиться подготовка резервов для новых военных операций. Однако сейчас ВСУ могут завершить свое наступление на Херсонщине.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что деоккупация Херсонской области замедляется из-за высокой плотности расположения войск России в регионе.

Темпы дальнейшего продвижения будут зависеть от скорости сокрушения группировки врага, а также объемов оружия, поставляемых Западом.

Смотрите видео ТСН - войска РФ после Харьковщины могут сбежать и с других территорий Украины

Другие новости:

ВСУ новости Херсона войска России Херсонская область Александр Коваленко война России и Украины
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