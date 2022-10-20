Берлускони обвинил Зеленского в начале войны с РФ и оправдал Путина — СМИ

Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в войне / Фото governo.it

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он виноват в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия.

Об этом сообщило итальянское издание LaPresse, опубликовав соответствующую аудиозапись с политиком.

На опубликованной записи Берлускони говорит, что война началась в 2014 году, Украина якобы напала на "новообразованные республики Донбасса" вопреки "мирному договору", подписанному в Минске.

По словам бывшего премьера, после прихода к власти шестой президент Украины Владимир Зеленский якобы начал в три раза сильнее атаковать "Л/ДНР", в результате главари террористов были вынуждены обратиться к Путину. Таким образом, Берлускони считает агрессию российского диктатора Владимира Путина вполне обоснованной.

Берлускони заявил, что Путин придумал спецоперацию.

"Войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, сбросить действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранную украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, еще через неделю вернуться обратно", – считает итальянец.

Далее он говорил о "непредсказуемом сопротивлении со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада". Берлускони считает, что из-за этого "война из двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну".

Как сообщал Главред, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони, которого называют другом Путина, считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Пполитикзаявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

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