Берлускони вместе с Меркель хочет стать посредником в переговорах с РФ относительно войны в Украине

Сильвио Берлускони хочет стать переговорщиком между Киевом и Москвой / Фото УНИАН

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель стать посредником в переговорах с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Итальянский экс-премьер рассказал, что попытался бы убедить Путина положить конец войне с Украиной. При этом Берлускони считает, что в этом ему потребовалась бы помощь Меркель, пишет издание Corriere Della Sera.

"С Меркель я хотел бы попытаться убедить и посредничать, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", – сказал Берлускони.

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Кроме того, Берлускони заявил, что европейские санкции никак не влияют на Москву и на экономическое состояние страны-агрессора.

"На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для Путина. Мне кажется, он вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ", – выдал политик.

Как сообщал Главред, в мае бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони, которого называют другом Путина, заявил, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Кремля, чтобы прекратить войну.

В начале апреля на съезде своей партии Forza Italia Сильвио Берлускони заявил, что "разочарован и расстроен поведением Владимира Путина". Итальянский политик также отметил, что познакомился с Путиным двадцать лет назад и тот всегда казался ему "человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира".

"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной агрессией России против такой нейтральной страны, как Украина, которая мужественно и решительно борется за свою свободу. Агрессия, которая вместо того, чтобы привести Россию в Европу, привела ее в объятия Китая", — заявил тогда Берлускони.

Отметим, в июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После политик заявил, что президент РФ предлагал ему российское гражданство и должность министра экономики.

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