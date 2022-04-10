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"Я разочарован и расстроен": друг Путина Берлускони осудил преступления армии РФ в Буче

10 апреля 2022, 07:48

От российского президента начали открещиваться даже друзья.

Путин, Берлускони
Берлускони "разочаровался" в друге Путине, осудив резню в Буче / korru.net

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, которого называют другом Путина, раскритиковал российского президента.

Итальянский государственный и политический деятель также осудил вторжение РФ в Украину, пишет La Repubblica

"Я разочарован и расстроен решениями Путина, в Буче были совершены военные преступления, и Россия не может этого отрицать. Мы должны положить конец жестокости войны, и Италия должна работать над достижением приемлемого для всех компромисса", - заявил Берлускони.

Также он подчеркнул, что "свобода Украины должна быть гарантирована".

Бучанская резня

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

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