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От получения повестки до смерти прошло 10 дней: ВСУ ликвидировали оккупанта "Чечена"

20 октября 2022, 07:49

40-летний Артем Небаев погиб в Херсонской области. Хоронили его в закрытом цинковом гробу. Десантник-разведчик воевал в Чечне, за что получил свое прозвище.

Оккупант Артем Небаев
Оккупант Артем Небаев ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, t.me/a_shtirlitz

На войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения.

Житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки, сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. При этом Небаев - не "рекордсмен". Другой мобилизованный россиянин погиб через шесть дней после того, как получил повестку.

Небаев погиб в Херсонской области. Хоронили его в закрытом цинковом гробу.

Как пишут российские СМИ, когда в РФ объявили мобилизацию, настрой у Небаева был боевой. По словам его близких, он даже сам поехал за повесткой в военкомат.

У ликвидированного оккупанта уже был боевой опыт: десантник-разведчик воевал в Чечне, за что получил прозвище "Чечен". А в 2015 году он служил в вооруженных силах РФ по контракту.

Но перед отправкой в Украину захватчика начали одолевать страх и сомнения.

"Мы созванивались с ним пятого октября. Он очень боялся туда ехать. Я ему еще говорю: "Тема, ты че боишься, ты уже все прошел". А он говорил, что в этот раз ему почему-то страшно. В те разы не было, а в этот – страшно. Я ему говорил: на позитиве надо ехать. А он ответил, что не получается в этот раз позитива", – рассказал друг оккупанта.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский майор Алексей Скочков из города Верхняя Салда Свердловской области России, который был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

Ранее был ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

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