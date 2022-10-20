От получения повестки до смерти прошло 10 дней: ВСУ ликвидировали оккупанта "Чечена"

40-летний Артем Небаев погиб в Херсонской области. Хоронили его в закрытом цинковом гробу. Десантник-разведчик воевал в Чечне, за что получил свое прозвище.
На войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения.
Житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки, сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. При этом Небаев - не "рекордсмен". Другой мобилизованный россиянин погиб через шесть дней после того, как получил повестку.
Небаев погиб в Херсонской области. Хоронили его в закрытом цинковом гробу.
Как пишут российские СМИ, когда в РФ объявили мобилизацию, настрой у Небаева был боевой. По словам его близких, он даже сам поехал за повесткой в военкомат.
У ликвидированного оккупанта уже был боевой опыт: десантник-разведчик воевал в Чечне, за что получил прозвище "Чечен". А в 2015 году он служил в вооруженных силах РФ по контракту.
Но перед отправкой в Украину захватчика начали одолевать страх и сомнения.
"Мы созванивались с ним пятого октября. Он очень боялся туда ехать. Я ему еще говорю: "Тема, ты че боишься, ты уже все прошел". А он говорил, что в этот раз ему почему-то страшно. В те разы не было, а в этот – страшно. Я ему говорил: на позитиве надо ехать. А он ответил, что не получается в этот раз позитива", – рассказал друг оккупанта.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский майор Алексей Скочков из города Верхняя Салда Свердловской области России, который был призван в армию в рамках частичной мобилизации.
Ранее был ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
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