Был уверен, что 'РФ своих не бросает': в Украине 'демилитаризован' 19-летний оккупант

Егор Еганов ликвидирован на войне в Украине / Фото УНИАН, facebook.com/irakli.komaxidze

На войне в Украине "демилитаризован" 19-летний российский оккупант Егор Еганов. "Груз 200" отправился в Кемеровскую область.

Фото ликвидированного оккупанта показал в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

Молодой российский срочник "переквалифицировался" в контрактника и нашел свою смерть в Украине.

"Призван на срочную службу в ноябре 2021 года. В июне 2022 года присоединился к секте "своих не бросаем". 8 сентября 2022 года в последний раз заходил в сеть", – отметил Комахидзе.

Еганова похоронят 21 сентября в поселке Чистогорский Новокузнецкого района Кемеровской области. Оккупант был убежден, что Россия "своих не бросает".

Как сообщал Главред, ВСУ ликвидировали майора российской оккупационной армии Александра Первова. До войны в Украине он участвовал в боевых действиях в Чечне.

Также в Украине "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.

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