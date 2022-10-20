"Люди в России не кончаются": Пономарев спрогнозировал, надолго ли хватит РФ в затяжной войне

Пономарев спрогнозировал, надолго ли хватит РФ в затяжной войне / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 годов, отвечая на вопрос читателя по время чата на Главреде, сказал ‒ Россия способна вести затяжную войну против Украины до тех пор, пока власти этой страны относятся к людям как к пушечному мясу.

"Россия в состоянии вести затяжную войну, потому что нет никакой жалости к солдатам, которых можно посылать на фронт. Людские ресурсы у Российской Федерации достаточно велики. Собственно, почему так много людей бежит из России – потому что никто не хочет погибать зазря. Будучи погруженным в этот процесс, я вижу, каким образом происходят тренировки украинских военных, и хорошо помню, каким образом тренируют российских солдат. Это небо и земля, разные вселенные. Я даже удивляюсь, насколько это по-разному: у всех традиции советской армии, и, по идее, все это должно быть достаточно близко, но нет, это не близко", ‒ сказал Пономарев.

По его мнению, подход России к захватническим войнам не меняется на протяжении поколений. И сводится к старой идее - "Бабы еще нарожают".

"У России по-прежнему такой подход: взяли человека, одели, автомат в руки дали – всё, вперёд. А в Украине реально тренируют и реально беспокоятся о том, чтобы человек не погиб в первом же бою. В России такого нет вообще. РФ может бросать на фронт большое количество людей, где те будут массово гибнуть, и она будет бросать новых. И так будет, пока люди не кончатся. Так что вопрос не в ракетах, а в том, что люди в России не кончаются", ‒ подытожил Пономарев.

Напомним, ранее известный социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман в ответ на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказал , что на данный момент сложно спрогнозировать, кто именно станет преемником кремлевского диктатора.

Позднее главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины . В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

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