"Люди в России не кончаются": Пономарев спрогнозировал, надолго ли хватит РФ в затяжной войне

По мнению экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, подход России к своим захватническим войнам не меняется вот уже на протяжении целых поколений.
Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 годов, отвечая на вопрос читателя по время чата на Главреде, сказал ‒ Россия способна вести затяжную войну против Украины до тех пор, пока власти этой страны относятся к людям как к пушечному мясу.
"Россия в состоянии вести затяжную войну, потому что нет никакой жалости к солдатам, которых можно посылать на фронт. Людские ресурсы у Российской Федерации достаточно велики. Собственно, почему так много людей бежит из России – потому что никто не хочет погибать зазря. Будучи погруженным в этот процесс, я вижу, каким образом происходят тренировки украинских военных, и хорошо помню, каким образом тренируют российских солдат. Это небо и земля, разные вселенные. Я даже удивляюсь, насколько это по-разному: у всех традиции советской армии, и, по идее, все это должно быть достаточно близко, но нет, это не близко", ‒ сказал Пономарев.
По его мнению, подход России к захватническим войнам не меняется на протяжении поколений. И сводится к старой идее - "Бабы еще нарожают".
"У России по-прежнему такой подход: взяли человека, одели, автомат в руки дали – всё, вперёд. А в Украине реально тренируют и реально беспокоятся о том, чтобы человек не погиб в первом же бою. В России такого нет вообще. РФ может бросать на фронт большое количество людей, где те будут массово гибнуть, и она будет бросать новых. И так будет, пока люди не кончатся. Так что вопрос не в ракетах, а в том, что люди в России не кончаются", ‒ подытожил Пономарев.
Напомним, ранее известный социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман в ответ на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказал, что на данный момент сложно спрогнозировать, кто именно станет преемником кремлевского диктатора.
Позднее главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.
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