"Бункерный трус": в ОП ответили на ракетный террор Путина и заявили о срочном созыве G7

Андрей Ермак жестко ответил на ракетный террор, устроенный Владимиром Путиным / President.gov.ua/УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал массированный ракетный удар РФ по Украине.

"Россияне – позорные неудачники. Вы думали нас испугать? Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться? Нет, на каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Будут отвечать целые поколения россиян", - написал он в Telegram.

Глава ОП заверил о том, что продвижение вперед украинских сил продолжится: "Мы продолжаем идти вперед. Мы будем и дальше уничтожать каждого, кто придет в Украину с оружием".

"Эти удары делают нас еще злее. Эти удары только ускорят наше движение вперед. Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее", - написал он.

"Что ж, ад для них еще покажется раем", - добавил он в следующем посте.

Кроме того, Ермак уточнил, что президент Владимир Зеленский завершил разговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях", - резюмировал Ермак.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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