В Турции "научат" Bayraktar сбивать ракетами "воздух-воздух" иранские дроны-камикадзе

БПЛА Bayraktar смогут сбивать дроны-камикадзе / armyinform.com.ua

В Турции производитель беспилотников Baykar заявил о планах создания возможности для противодействия дронам-камикадзе, которые применятся Россией в войне против Украины.

"Вскоре наши Bayraktar TB2 и Akıncıs будут иметь ракеты класса "воздух-воздух" не только для того, чтобы поражать беспилотники, но и другие вражеские воздушные суда... Мы проводим наши тесты", - заявил генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар, пишет турецкое издание Daily Sabah.

В частности, во время оборонной ярмарки SAHA Expo был подписан контракт между турецким ракетостроительным гигантом Roketsan и военной кампанией Baykar для интеграции зенитной ракеты Sungur для противодействия дронам.

Отмечается, что Sungur - это "проверенный боеприпас, особенно против таких подвижных целей как вертолеты и дроны".

"Применение их с наших беспилотных летательных аппаратов как ракеты "воздух-воздух" будет поворотным моментом", - заявил генеральный директор компании Roketsan Мурат Икинчи.

При этом сказано, что интеграция таких ракет в боевые беспилотники Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к разработке концепции недорогого воздушного патрулирования с целью устранения таких угроз как атаки вертолетов и вражеских дронов, в том числе дронов-камикадзе, вместо использования дорогостоящих ракет "воздух-воздух".

Издание отмечает, что Украина сейчас пытается перехватывать дроны-камикадзе, которые запускает Россия, с помощью штурмовых самолетов, но применение беспилотников будет экономически выгодным решением для украинцев.

Атаки иранских дронов-"мопедов"

Напомним, с начала августа на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи – с самодельными захватами и бросанием гранат", - подчеркнул Арестович.

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