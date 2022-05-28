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Изнасиловали и вкололи неизвестный препарат: украинские военные рассказали о пытках в плену России

28 мая 2022, 14:38

Большинство украинских военнослужащих было взято в плен оккупантами под Мариуполем.

СИЗО, Луганск, тюрьма,
СИЗО / hromadskeradio.org

Украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Как написала омбудсмен Людмила Денисова, оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

По словам Денисовой, большинство украинских военнослужащих было взято в плен оккупантами под Мариуполем.

"Сначала их (пленных - ред.) удерживали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в городе Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. В дальнейшем наших военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа", - рассказала Денисова.

Она отметила, что во время этапирования украинским воинам заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешок, связывали руки веревками.

"В плену украинских военнослужащих пытали - угрожали убийством, били и унижали. С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины и бойцам отряда специального назначения "Азов", - уточняет Денисова.

Избивали, угрожали убить и заставляли учить стих

Омбудсмен также рассказывает, что во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытых ранах, использовали плоскогубцы, закидывали петлю на шею и душили.

Кроме того, пытали электротоком, били киевлянкой и ногами.

"Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву "М", после чего они падали в обморок и теряли память. Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн РФ, историю создания герба и флага РФ, иначе - применяли пытки", - информирует Денисова.

Вместе с тем, украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось по меньшей мере 17-20.

"Вместо санузла - ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. В отношении них оказывалось психологическое давление - на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам", - отмечает Денисова.

Кроме того, жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не оказывалась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в городе Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

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"Украинцам не давали воду, лишь 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании - на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда давая мясо рашисты издевались и говорили, что оно "человеческое", - рассказывает омбудсмен.

При этом украинские военнослужащие были лишены возможности связаться с родными.

"Карточки с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства по розыску МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны направляться сразу после взятия в плен, были заполнены лишь непосредственно перед обменом", - добавила Денисова.

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Эвакуация с Азовстали

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход украинских военных с территории окруженного врагами завода "Азовсталь" в Мариуполе должен завершиться в ближайшее время.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что в РФ могут завышать количество защитников Украины, которые держали оборону на Азовстали в Мариуполе.

Это делается для того, чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени.

7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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