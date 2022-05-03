Насиловали трубой и колючей проволокой: разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцев

Оккупанты / УНИАН, Reuters

Украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные.

Как " rel="nofollow" target="_blank">сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины 3 мая, российский оккупант Константин Соловьев находится сейчас в Харьковской области, с радостью перенимает такой "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

Разведка также опубликовала персональные данные этого мужчины и его матери.

"Жертвами палачей становятся как украинские военные, так и мирные жители. Захватчик вспоминает героическое поведение украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются перед захватчиками. Мать одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы - не люди" и что она сама "кайфанула" бы в подобной ситуации", – говорится в сообщении разведки.

"Вот еще один метод пыток, забыл как он называется. Вроде бы ствол. Трубу в жопу вставляют и колючую проволоку туда засовывают", – говорится в одной из историй оккупанта.

В разведке отметили, что этот перехват разговора является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую оккупанты внедряют на захваченных территориях. Военные преступления массово совершаются как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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