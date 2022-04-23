"Дома ждали дети": женщина рассказала, как ее зверски насиловали оккупанты в Рубежном

У женщины отобрали телефон и паспорт гражданки Украины, приказали раздеться до белья и осмотрели ее.
В Луганской области российские оккупанты в начале апреля похитили жительницу Рубежного и несколько дней ее насиловали, пока дома ее ждали дети.
Как рассказали в полиции Луганской области, когда женщине удалось вернуться в свое жилье, детей она не нашла.
"34-летняя женщина пошла за продуктами на один из местных рынков во временно оккупированной части Рубежного. Оккупанты "ЛНР" задержали ее по обвинению в якобы мародерстве. Захватчики вывезли женщину на допрос, угрожая автоматом, - говорится в сообщении.
У нее отобрали телефон и паспорт гражданки Украины, приказали женщине раздеться до белья и осмотрели ее. Затем жительницу Рубежного перевезли и удерживали в помещении одного из органов государственной власти города, где российские военные устроили тюрьму.
"Ночью женщину перевезли в один из домов города, где один из боевиков предложил женщине вступить с ним в половое сношение, угрожая, что в случае отказа ее изнасилуют все находящиеся в помещении боевики. После неоднократного изнасилования потерпевшую снова вывезли в тюрьму. На следующую ночь женщину под угрозой применения физической силы тот же боевик снова изнасиловал несколько раз", – говорится в сообщении правоохранителей.
После этого женщину еще несколько дней держали в плену, избивали и допрашивали. Захватчики пытались вынудить женщину сообщить им о передвижении военной техники ВСУ. А потом вывезли пострадавшую в центр города и оставили ее там.
Вернувшись домой, женщина увидела, что ее детей нет. Оказалось, что их эвакуировали представители Красного креста.
Женщина пешком отправилась в Северодонецк. Ей удалось добраться до одной из позиций ВСУ, откуда военнослужащие отвезли женщину в больницу, где она и находится.
"Женщина получает необходимую помощь медиков и психологов. Полиция уже открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и изнасилования оккупантами. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Читайте также"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
Читайте также:
- В Украине презентовали первую мобильную платформу для противодействия домашнему насилию – "WhiteRibbonUA"
- "Катастрофическое насилие в Украине": в США объяснили, как предотвратить агрессию РФ
- Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыном