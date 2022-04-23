"Дома ждали дети": женщина рассказала, как ее зверски насиловали оккупанты в Рубежном

Насилие / Reuters, pixabay

В Луганской области российские оккупанты в начале апреля похитили жительницу Рубежного и несколько дней ее насиловали, пока дома ее ждали дети.

Как рассказали в полиции Луганской области, когда женщине удалось вернуться в свое жилье, детей она не нашла.

"34-летняя женщина пошла за продуктами на один из местных рынков во временно оккупированной части Рубежного. Оккупанты "ЛНР" задержали ее по обвинению в якобы мародерстве. Захватчики вывезли женщину на допрос, угрожая автоматом, - говорится в сообщении.

У нее отобрали телефон и паспорт гражданки Украины, приказали женщине раздеться до белья и осмотрели ее. Затем жительницу Рубежного перевезли и удерживали в помещении одного из органов государственной власти города, где российские военные устроили тюрьму.

"Ночью женщину перевезли в один из домов города, где один из боевиков предложил женщине вступить с ним в половое сношение, угрожая, что в случае отказа ее изнасилуют все находящиеся в помещении боевики. После неоднократного изнасилования потерпевшую снова вывезли в тюрьму. На следующую ночь женщину под угрозой применения физической силы тот же боевик снова изнасиловал несколько раз", – говорится в сообщении правоохранителей.

После этого женщину еще несколько дней держали в плену, избивали и допрашивали. Захватчики пытались вынудить женщину сообщить им о передвижении военной техники ВСУ. А потом вывезли пострадавшую в центр города и оставили ее там.

Вернувшись домой, женщина увидела, что ее детей нет. Оказалось, что их эвакуировали представители Красного креста.

Женщина пешком отправилась в Северодонецк. Ей удалось добраться до одной из позиций ВСУ, откуда военнослужащие отвезли женщину в больницу, где она и находится.

"Женщина получает необходимую помощь медиков и психологов. Полиция уже открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и изнасилования оккупантами. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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