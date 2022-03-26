Оккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 лет

Войска России / Reuters

Российские оккупанты продолжают совершать зверства на территории Украины. Они убивают, калечат и пытают людей, насилуют женщин и девушек.

Одним из жутких рассказов поделилась пользователь Facebook, которая передала слова знакомого медика.

Женщина рассказала, что недавно к ней привезли людей, ранее захваченных оккупантами в плен - среди них были и девушки в возрасте от 15 до 20 лет.

По словам этой женщины, оккупанты неоднократно насиловали этих девушек, у них остались следы жестокого обращения.

Она отметила, что потерпевшие истекали кровью.

Кроме того, СБУ перехватила разговор оккупантов, где они признались в жестком обращении и насилии женщин.

Вояка из оккупационного войска Российской Федерации рассказывает: "В соседнем селе пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девочку".

Даже самому захватчику противно от этого и он говорит, что насильников надо "расстрелять нах*й".

Его жена, судя по разговору, тоже изрядно шокирована услышанным о зверствах российских военных в Украине.

Читайте такжеПод Киевом оккупант убил мужчину и зверски изнасиловал его жену

Читайте также: