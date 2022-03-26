Оккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 лет

Оккупанты неоднократно насиловали девушек, у них остались следы жестокого обращения.
Российские оккупанты продолжают совершать зверства на территории Украины. Они убивают, калечат и пытают людей, насилуют женщин и девушек.
Одним из жутких рассказов поделилась пользователь Facebook, которая передала слова знакомого медика.
Женщина рассказала, что недавно к ней привезли людей, ранее захваченных оккупантами в плен - среди них были и девушки в возрасте от 15 до 20 лет.
По словам этой женщины, оккупанты неоднократно насиловали этих девушек, у них остались следы жестокого обращения.
Она отметила, что потерпевшие истекали кровью.
Кроме того, СБУ перехватила разговор оккупантов, где они признались в жестком обращении и насилии женщин.
Вояка из оккупационного войска Российской Федерации рассказывает: "В соседнем селе пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девочку".
Даже самому захватчику противно от этого и он говорит, что насильников надо "расстрелять нах*й".
Его жена, судя по разговору, тоже изрядно шокирована услышанным о зверствах российских военных в Украине.
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