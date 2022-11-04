Её убили из-за одной фразы об Украине: в Скадовске оккупанты публично казнили медсестру - СМИ

Российские оккупанты публично казнили женщину / Коллаж фото Минобороны РФ, Фото polit.info

Российские оккупанты жестоко убили 56-летнюю бывшую медсестру Татьяну Мудренко из оккупированного Скадовска в Херсонской области. Её публично повесили из-за того, что она говорила о том, что Скадовск - это Украина. Об этом рассказала её сестра-близнец Наталья Черная, сообщает Financial Times.

Наталья выехала из Скадовска еще в апреле, её сестра осталась там и помогала детям с инвалидностью. Обе сестры постоянно участвовали в митингах против оккупации и распространяли эту информацию в соцсетях.

Татьяна несколько раз сталкивалась лицом к лицу с оккупантами. В октябре она ругала украинские правоохранителей, которые предали страну и перешли на сторону врага. Она крикнула им "Скадовск - это Украина". После этого случая Татьяну и её мужа коллаборанты забрали из собственного дома и увезли в неизвестном направлении.

Оккупанты ограбили квартиру супругов, забрали машину и даже велосипеды. 15 октября местная жительница сообщила Наталье, что её сестру Татьяну публично казнили.

"Она мне сказала, что Таню повесили. Ей что-то влили в рот, а потом повесили перед зданием суда", - сказала Наталья Черная.

Сестра погибшей женщины также сообщила, что у мужа Татьяны была сломана рука и были следы избиения. Оккупанты разрешили ему похоронить жену, после этого его больше никто не видел.

Позже Наталье прислали свидетельство о смерти сестры, в которым было указано, что она умерла от "механической асфиксии".

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Напомним, в Германии двух мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Они надругались над девушкой с интервалом в несколько минут. Сейчас мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

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