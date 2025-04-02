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Игнорировать нельзя: 5 видов боли, при которых следует немедленно обратиться к врачу

Руслана Заклинская
2 апреля 2025, 16:35
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Иногда даже незначительный дискомфорт может сигнализировать о критическом состоянии, утверждает врач Майкл Туртурро.
Игнорировать нельзя: 5 видов боли, при которых следует немедленно обратиться к врачу
5 типов боли, которые нельзя игнорировать / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие виды боли нельзя игнорировать
  • На какие сигналы тела стоит обратить внимание

В неотложной медицине врачи сталкиваются с самыми разнообразными случаями. Именно к ним обращаются люди всех возрастов, когда происходит что-то "серьезное". Любую боль стоит воспринимать серьезно. Если у вас возникли опасения, лучше обратиться к врачу, чем потом жалеть о промедлении.

Главред узнал, какие виды боли требуют срочного обращения к врачу. Эксперты отмечают, что этот вопрос не имеет однозначного ответа.

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"К сожалению, все очень индивидуально: пациенты с незначительной болью могут иметь серьезные проблемы. Поэтому боль - это не то, что следует игнорировать", - пояснил профессор неотложной медицины в Университете Питтсбурга, врач Майкл Туртурро, пишет HuffPost.

Хотя все виды боли требуют внимания, эксперты отмечают несколько, которые считаются тревожными сигналами и требуют немедленного медицинского осмотра.

Внезапная боль, которая не проходит

"В общем, если боль возникает внезапно, является сильной и не проходит, это серьезный повод для беспокойства", - отметил врач Туртурро.

Это касается боли в любой части тела. Врач должен оценить ситуацию и определить, является ли боль опасной. Если у вас появилась новая интенсивная боль, лучше обратиться к специалисту.

"Мы советуем людям проявлять осторожность. Если вас что-то беспокоит, стоит обратиться к врачу независимо от того, окажется это серьезным или нет", - добавляет Туртурро.

Боль в груди

Боль в груди часто ассоциируется с сердечными приступами, поэтому она требует особого внимания.

"Боль в груди - один из самых тревожных симптомов. Если она возникает внезапно или повторяется у людей с сердечными проблемами, нужно немедленно обратиться к врачу", - пояснил врач неотложной медицины в Медицинском центре Университета штата Огайо Марк Конрой.

В частности, боль в груди опасна для пожилых людей и тех, кто имеет факторы риска: высокое давление, диабет, высокий уровень холестерина.

Помимо сердечного приступа, острая боль в груди может сигнализировать о тромбе в легких или разрыве крупных сосудов. Однако иногда она может быть вызвана безобидными причинами, например, изжогой. В любом случае, не стоит игнорировать такие симптомы.

Боль в икре, сопровождающаяся отеком или покраснением

Боль в нижней части ноги, особенно в икре, может быть признаком тромбоза глубоких вен (ТГВ), что является опасным для жизни.

"Я всегда насторожен, когда у пациента боль в икре сопровождается отеком или покраснением", - рассказал Конрой.

Особенно это опасно после операций, длительного лежания в постели или долгих авиаперелетов. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.

Резкая боль в верхней части спины

Боль в спине может иметь разные причины - от неудобной позы во время сна до чрезмерной физической нагрузки. Однако если боль в верхней части спины носит характер "резкого разрыва", это может быть признаком серьезной проблемы.

"Такая боль может указывать на расслоение аорты - главной артерии организма", - пояснил Конрой.

Это состояние, которое требует немедленной медицинской помощи.

Боль в нижней части живота

Боль в животе - один из самых сложных для диагностики симптомов в неотложной медицине, поскольку может иметь много причин.

"Если боль локализуется в боковых участках живота или спины, это может указывать на камни в почках или инфекцию мочевыводящих путей", - подчеркнул Конрой.

Если боль сопровождается тошнотой, рвотой или лихорадкой, это может быть аппендицит или другие опасные состояния, требующие неотложной помощи. Поэтому любая тревожная боль - повод обратиться к врачу.

Хотя обращение к врачу может вызвать тревогу или финансовые опасения, не следует игнорировать симптомы. Лучший вариант - получить медицинскую консультацию и исключить серьезные проблемы.

"Во время осмотра вам могут сделать анализы и диагностику, которые либо подтвердят проблему, либо дадут вам уверенность, что все в порядке", - добавил Конрой.

Если вам нужна срочная, но не экстренная помощь, можно обратиться в отделение неотложной помощи или связаться со своим семейным врачом, чтобы уточнить, необходимо ли срочное вмешательство. Однако в случае сомнений лучше перестраховаться и посетить врача как можно скорее.

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