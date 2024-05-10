Заноза выпадет сама без иглы и боли: бабушка поделилась проверенным методом

Если заноза не причиняет дискомфорта, можно попробовать удалить ее самостоятельно. Главред выяснил, как вытащить занозу из руки в домашних условиях.

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Как вытащить занозу без пинцета - что сделать, чтобы заноза выпала сама / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

Деревянные частицы, или занозы, могут загоняться в кожу во время работы с деревянными материалами из-за того, что древесина может шелушиться или рассыпаться. Это особенно касается обработки древесины резкой, шлифовкой или сверлением. О том, как быстро извлечь занозу в домашних условиях рассказала блогер "Бага Галя".

Как удалить занозу без пинцета и иглы

Пенсионерка-блогерка под ником "Баба Галя" в своем Facebook поделилась простым способом, который поможет вытащить занозу из руки за считанные минуты.

По ее словам, для того, чтобы избавиться от занозы нужны:

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половина столовой ложки соли;

чайная ложка соли;

уксус;

теплая вода.

Бабушка указывает на то, что для приготовления необходимого раствора нужно в маленький стакан высыпать половину столовой ложки соли и залить ее уксусом, чтобы жидкость покрыла соль.

После этого она советует долить к полученному раствору теплой воды и хорошо перемешать.

Пенсионерка-блогерка отмечает, что после этого нужно засунуть палец с занозой в полученный раствор и продержать 3 минуты.

"После этого заноза сама вылезет", - резюмирует "Баба Галя".

Смотрите видео о том, как удалить занозу из пальца без боли:

Что известно о блогерше "Бабе Гале" "Баба Галя" - пенсионерка из Украины, ведет личный блог в Facebook и Youtube на котором делится интересными советами на все случаи жизни. Основная тематика ее видео - это жизнь в селе и советы по выращиванию урожая.

Как удалить занозу с помощью пинцета - общие правила

Если заноза не глубокая и не вызывает значительного дискомфорта, можно попробовать удалить ее самостоятельно. Вот несколько шагов, которые могут помочь:

Смочите руку: намочите руку в теплой воде в течение 5-10 минут. Это поможет размягчить кожу и облегчить удаление занозы.

Используйте пинцет: извлеките занозу с помощью чистого пинцета. Старайтесь не касаться окружающей кожи, чтобы избежать инфекции.

Очистите рану: после удаления занозы обработайте рану антисептическим средством и наложите стерильный бандаж, чтобы предотвратить инфекцию.

Если заноза глубокая или удаление самостоятельно не удается, лучше обратиться к врачу. Врач может удалить занозу безопасно и предотвратить возможные осложнения.

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