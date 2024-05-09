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Парень быстро женился и через 12 дней узнал, что его возлюбленная - мужчина

Анна Ярославская
9 мая 2024, 12:27
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Знакомство по Интернету и скоропалительный брак закончились не очень хорошо для 26-летнего индонезийца.
Мужчина притворялся женщиной и вышел замуж
В Индонезии мужчина притворялся женщиной и вышел замуж / Коллаж: Главред, фото: odditycentral.com

В Индонезии 26-летний мужчина познакомился по Интернету с девушкой и скоропалительно на ней женился. Через 12 дней после свадьбы новоиспеченный муж с ужасом узнал, что его возлюбленная - на самом деле переодетый мужчина.

Об инциденте написало издание Оdditycentral со ссылкой на индонезийские СМИ. Имя мужчины, попавшего в неприятную ситуацию, не разглашается.

Мужчина, которого называют только по инициалам А.К., познакомился со своей будущей невестой в Интернете.

Молодой индонезиец признался, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда и набрался смелости пригласить ее на свидание. Мужчина признает, что у его невесты были некоторые причуды, но и подумать не мог, что она на самом деле - мужчина.

Женщина, представившаяся Адиндой Канза Аззахрой, всегда пыталась скрыть свое лицо вуалью или хиджабом. Однако влюбленный мужчина об этом не особо задумывался. Наоборот, ее застенчивость заинтриговала его еще больше.

Мужчине не потребовалось много времени, чтобы сделать предложение. Адина согласилась, но заявила, что не хочет, чтобы их союз регистрировали, потому что ее мать умерла, а отца она давно не видела. Других близких родственников, которых можно было бы пригласить на церемонию, у нее якобы не было.

Влюбленные решили провести скромную церемонию, которую возглавил религиозный лидер деревни Вангунджайя. Приданое невесты составило всего 5 граммов золота.

После свадьбы Адина продолжала скрывать свое лицо даже от нового мужа, отказывалась общаться с его семьей и друзьями в родной деревне и постоянно отвергала попытки заключить брак.

На свадебных фото Е.Ш. похожа на женщину
На свадебных фото Е.Ш. похожа на женщину / Фото: odditycentral.com

Выслушав жалобы А.К., его семья решила провести расследование в отношении новой жены и обнаружила, что ее отец все еще жив и здоров. Именно он рассказал, что Адина на самом деле была мужчиной, которого в индонезийских газетах называли инициалами E. Ш.

Индонезийская свадьба: интересные факты

Дату свадьбы в Индонезии назначают в соответствии с китайским гороскопом.

В некоторых регионах молодоженам запрещено видеть друг друга за месяц до бракосочетания. Это время они должны использовать для молитвы.

Перед церемонией жениху и невесте запрещено пользоваться туалетом трое суток. Считается, что после таких испытаний пара будет жить в богатстве и гармонии.

День свадьбы - грустный день. Свадебную процессию возглавляет жених "в трауре", которого родители ведут под руки. Молодая пара не должна веселиться в этот день.

В процессе бракосочетания молодоженов накрывают большим платком, который символизирует один ум на двоих.

Гостей на индонезийской свадьбе обычно не меньше ста, так как приглашают всех многочисленных родственников. Все гости надевают кабайю - длинное расшитое платье. У женщин и маленьких девочек - яркий макияж, а вместо причесок - красиво завязанный праздничный платок.

У порога дома муж разбивает куриное яйцо, а жена очищает его ноги. Так устанавливается иерархия в семье – муж главный, а жена во всем ему подчиняется.

Первые пять дней после церемонии бракосочетания пара живет в доме невесты. Затем молодожены навсегда переезжают к жениху, где начинается полноценная семейная жизнь.

Семья рассказала А.К. правду о его жене и даже сообщила о происходящем в полицию.

Оказалось, что E. Ш. преследовал корыстные цели. Переодевшись в женщину, он хотел получить деньги от потерпевшего. Каждый раз, когда E. Ш. просил деньги, то всегда их получал. Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение — ему грозит тюремное заключение до четырех лет.

Теперь злоумышленнику грозит тюрьма
Теперь злоумышленнику грозит тюрьма / Фото: odditycentral.com

Начальник отдела уголовного розыска полиции Наринггул рассказал журналистам, что Э.Ш. действительно выглядел женственно, когда наносил макияж, что облегчило ему возможность выдать себя за женщину.

"Особенно когда он был накрашен, он действительно выглядел как женщины. По свадебным фотографиям видно, что он действительно похож на женщину. Голос у нее тоже довольно высокий, как у женщины", – сказал полицейский.

Смотрите видео - Индонезиец через 12 дней после свадьбы узнал, что женился на мужчине:

Ранее Главред писал, 54-летняя невеста американского предпринимателя, мультимиллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес показала вблизи лицо без макияжа.

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