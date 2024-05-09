Мужчина провалил собеседование в первые пять минут: как ему это удалось

Соискатели всегда должны быть внимательны к вопросам потенциального работодателя во время собеседования, но, к сожалению для одного человека, его небрежное поведение еще до фактического собеседования стоило ему этой возможности.
Как ни странно, грубая ошибка не имела ничего общего с его ответами или презентацией во время собеседования, вместо этого она зависела от его взаимодействия с одним важным человеком - секретарем, сообщает Mirror.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
По мере развития событий кажущееся незначительным взаимодействие оказалось ключевым – секретарем оказался менеджер по найму, который хотел оценить отношение кандидатов ко всем членам команды, а не только к тем, кто проводит с ними собеседование.
Делясь опытом в популярном разделе Life Pro Tips на Reddit, менеджер посетовала:
"Сегодня кандидат провалил собеседование в первые пять минут после того, как вошел в здание. Он пренебрежительно отнесся к администратору. Она поздоровалась с ним, и он почти не смотрел ей в глаза. Она попыталась вовлечь его в разговор. Опять же, никакого зрительного контакта и никакого интереса к разговору с ней. Чего кандидат не понимал, так это того, что "секретарь" на самом деле был менеджером по найму", - рассказала рекрутер.
Она позвала его обратно в конференц-зал и объяснила, что каждый человек в нашей команде ценен и достоин уважения. Из-за своего взаимодействия с "секретарем" менеджер по найму не чувствовал, что он подходит. Спасибо за уделенное время, но интервью окончено.
"Будьте добры со всеми, кто находится в здании", - подытожила рекрутер.
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