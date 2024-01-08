Как избавиться от натоптышей в домашних условиях: одно средство работает безотказно

Как размягчить натоптыши в домашних условиях - простые советы для быстрого эффекта.

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Как убрать натоптыши и сухие мозоли / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/16704029, Pixabay/Vika_Glitter

Натоптыши появляются из-за избыточного продуцирования клеток эпидермиса и доставляют массу дискомфорта. Однако есть несколько рекомендаций по их устранению.

Нужно ли убрать натоптыши

Специалисты рекомендуют подходить к вопросу образования натоптышей со всей серьезностью и заняться их удалением. Ведь огрубевшая кожа могут послужить своеобразным источником для еще одной проблемы – грибка.

Это в свою очередь грозит его распространением на другие области стопы и ногти. Своевременное выявление и удаление натоптышей способствует предотвращению развитие грибковой инфекции.

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Как быстро избавиться от натоптышей в домашних условиях

Для того, чтобы безболезненно удалить натоптыши, заранее подготовьте кожу на ногах. Для этого следует размягчить участки, на которых образовалась загрубевшая кожа.

Специальные ванночки следует делать с добавлением морской соли или трав, купленных по рекомендации фармацевта. Не торопитесь и дождитесь, когда поверхность натоптыша существенно размягчиться в специальной ванночке, лишь после этого можно начинать процедуру очищения кожных покровов.

Как убрать сильные натоптыши

Для того, чтобы избавиться от натоптышмей, можно применять сразу несколько проверенных процедур. Среди них:

Специально подобранная обувь и стельки-супинаторы;

Лечебный массаж стоп;

Специальные приспособления для борьбы с трением (гели, ватные тампоны, пластыри);

Лекарственные средства и специальные мази.

Можно ли срезать натоптыши

Не стоит прибегать к радикальным методам борьбы с натоптышами, ведь если они не доставляют беспокойства, не рекомендуется от них сразу избавляться. В некоторых случаях они даже могут быть полезными, если становятся своеобразной защитой от порезов и волдырей.

Однако если натоптыши доставляют беспокойство и являются причиной болевых ощущений, тогда стоит действовать. Для их удаления лучше обратиться к специалисту. При этом нельзя забывать, что перед их устранением места образования необходимо размочить в теплой воде, а затем приступать к процедуре удаления.

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