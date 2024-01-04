Как почистить диван с тканевой обивкой: ваша мебель будет как из магазина

Чем можно почистить мягкую мебель в домашних условиях - народный способ эффективной очистки.

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Чем лучше всего чистить мягкую мебель / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/AlessandroPimentel, Pixabay/ErikaWittlieb

Рано или поздно в любом доме возникает вопрос очистки мягкой мебели от грязи и различных загрязнений. Для этого можно использовать как промышленные очистители, так и народные средства.

Как почистить диван с тканевой обивкой

Этот способ одинаково действенный как для тканевых диванов, так и для различных мягких уголков и кресел. Для начала определитесь с типом и уровнем загрязнения. Затем пройдитесь по мягкой мебели твердой щеткой для удаления видимого мусора и очистите поверхность пылесосом. После этого на устойчивые пятна нанесите чистящее средство и оставьте его на время для большего эффекта. После чего грязь можно удались чистой тряпкой и дать дивану просохнуть и проветриться на воздухе.

Как и чем почистить обивку дивана в домашних условиях

Для этого способа используйте пульверизатор, куда добавьте треть стакана уксуса и пол-литра проточной воды. Всыпьте столовую ложку соды и образовавшейся смесью побрызгайте мягкую мебель. Подождите около 20 минут, после чего очистите диван тряпкой или губкой.

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Очистка загрязненной мебели без химии

Стоит учитывать, что эффективные методы очистки мягкой мебели не всегда предусматривают использование бытовой химии. Действенный чистящий раствор можно сделать самому – для этого понадобится лишь хозяйственное или жидкое мыло. Таким раствором смачивают загрязнения, затем удаляя их чистой тряпкой.

Если ваша светлая мебель имеет очевидные следы загрязнения, воспользуйтесь раствором из воды, уксуса, соды и стирального порошка.

Порядок действий:

в емкость добавьте литр горячей воды и добавьте по одной столовой ложке каждого компонента;

чистящий состав нанесите пульверизатором и равномерно разотрите сухой щеткой;

очистите загрязнения губкой или тряпкой, собирая раствор от краев к середине.

Как почистить мягкую мебель народными средствами

Попробуйте использовать пароочиститель, парогенератор или отпариватель для одежды. Это зачастую поможет быстро и эффективно справиться с пятнами грязи.

Также поможет раствор соды и уксуса: смешайте по столовой ложке каждого ингредиента в двух стаканах воды. Наносите раствор на пятна грязи и оставляйте на 5-10 минут. После этого его следует удалить с мебели вместе с грязью мягкой губкой или влажной салфеткой.

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