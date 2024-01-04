УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как почистить диван с тканевой обивкой: ваша мебель будет как из магазина

Алексей Тесля
4 января 2024, 15:56обновлено 4 января, 16:44
Чем можно почистить мягкую мебель в домашних условиях - народный способ эффективной очистки.
диван
Чем лучше всего чистить мягкую мебель / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/AlessandroPimentel, Pixabay/ErikaWittlieb

Рано или поздно в любом доме возникает вопрос очистки мягкой мебели от грязи и различных загрязнений. Для этого можно использовать как промышленные очистители, так и народные средства.

Как почистить диван с тканевой обивкой

Этот способ одинаково действенный как для тканевых диванов, так и для различных мягких уголков и кресел. Для начала определитесь с типом и уровнем загрязнения. Затем пройдитесь по мягкой мебели твердой щеткой для удаления видимого мусора и очистите поверхность пылесосом. После этого на устойчивые пятна нанесите чистящее средство и оставьте его на время для большего эффекта. После чего грязь можно удались чистой тряпкой и дать дивану просохнуть и проветриться на воздухе.

Как и чем почистить обивку дивана в домашних условиях

Для этого способа используйте пульверизатор, куда добавьте треть стакана уксуса и пол-литра проточной воды. Всыпьте столовую ложку соды и образовавшейся смесью побрызгайте мягкую мебель. Подождите около 20 минут, после чего очистите диван тряпкой или губкой.

видео дня

Очистка загрязненной мебели без химии

Стоит учитывать, что эффективные методы очистки мягкой мебели не всегда предусматривают использование бытовой химии. Действенный чистящий раствор можно сделать самому – для этого понадобится лишь хозяйственное или жидкое мыло. Таким раствором смачивают загрязнения, затем удаляя их чистой тряпкой.

Если ваша светлая мебель имеет очевидные следы загрязнения, воспользуйтесь раствором из воды, уксуса, соды и стирального порошка.

Порядок действий:

  • в емкость добавьте литр горячей воды и добавьте по одной столовой ложке каждого компонента;
  • чистящий состав нанесите пульверизатором и равномерно разотрите сухой щеткой;
  • очистите загрязнения губкой или тряпкой, собирая раствор от краев к середине.

Как почистить мягкую мебель народными средствами

Попробуйте использовать пароочиститель, парогенератор или отпариватель для одежды. Это зачастую поможет быстро и эффективно справиться с пятнами грязи.

Также поможет раствор соды и уксуса: смешайте по столовой ложке каждого ингредиента в двух стаканах воды. Наносите раствор на пятна грязи и оставляйте на 5-10 минут. После этого его следует удалить с мебели вместе с грязью мягкой губкой или влажной салфеткой.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мебель интересные новости
Реклама

Главное за день

В Крыму - взрывы и столбы дыма: оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку

В Крыму - взрывы и столбы дыма: оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку

17:11 Украина
Новое наступление россиян на Авдеевку: в МВА предупредили об угрозе и назвали дату

Новое наступление россиян на Авдеевку: в МВА предупредили об угрозе и назвали дату

15:58 Украина
Залужный и Умеров высказались "за" усиление мобилизации: депутат раскрыл детали

Залужный и Умеров высказались "за" усиление мобилизации: депутат раскрыл детали

15:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:11

В Крыму - взрывы и столбы дыма: оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку

17:01

Как определить характер вашего кота по цвету шерсти: невероятная точность

16:28

"План Б" существует: эксперт рассказал, получит ли Украина помощь от США

15:58

Новое наступление россиян на Авдеевку: в МВА предупредили об угрозе и назвали дату

15:56

Как почистить диван с тканевой обивкой: ваша мебель будет как из магазина

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:55

Вместе защищали Мариуполь: воин сделал предложение любимой после ее освобождения из пленаВидео

15:53

Залужный и Умеров высказались "за" усиление мобилизации: депутат раскрыл детали

15:15

Иран и КНДР вооружают Путина: войска РФ получат баллистические ракеты – WSJ

14:51

Россия ударила по Кропивницкому: поврежден энергообъект, много пострадавшихВидео

Реклама
14:31

"Не выдержало сердце": брат Марии Бурмаки умер от ран, полученных на фронте

14:17

На Украину надвигаются 2 циклона: синоптики назвали даты похолодания и сильных осадков

14:13

Легендарный Микки Рурк призвал собирать деньги для пострадавших от войны украинцевВидео

14:09

Кириллу Буданову - 38: интересные факты из личной жизни и вещие слова о войне

14:05

Это откроет дорогу на Краматорск: враг начал наступление на стратегический город

14:00

Лукашенко запретил судить себя и семью: СМИ узнали о поправках в Конституцию Беларуси

13:55

Как правильно разжечь костер в мангале: огонь разгорится даже в сильный ливень

13:45

Почему люди не выбрасывают кофейную гущу: как она помогает на кухне

13:27

Бывшая жена солиста Quest Pistols и уроженка Мариуполя цинично воспела Россию

13:19

Будут бить ракетами каждые 2-3 дня: эксперт назвал 2 сценария обстрелов оккупантами Украины

13:08

Только не в мусорку: мужчина показал, как сделать из новогодней елки моющий спрей

Реклама
12:31

Путин опасается наступления на Москву: как он "собрался" защищаться

12:27

Бывший супруг Тринчер выступил против мобилизации блогеров и привел аргументы

12:21

РФ ударила по предприятию в Кропивницком: есть погибший и раненые

11:58

"Были в системе с мая": в СБУ раскрыли уникальные детали атаки на "Киевстар"

11:50

Чем засеять землю, чтобы не росли сорняки: дачники раскрыли секрет богатого урожая

11:42

Скандал на границе: отца 8 детей не выпустили из Украины по надуманной причине

11:33

"Просто испортил Новый год всем": Ивана Дорна россияне "закидали грязью" за концерт

11:22

Китайский гороскоп на 4 января 2024: Змее - счастливый день, Коню - сильное напряжение

11:16

Украинцы заплатят налоги за квартиры в 2024 году: кому и сколько отдавать в бюджет

11:07

Профильный комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно

10:51

В Воздушных силах пояснили, можно ли заранее предвидеть ракетные удары оккупантов

10:47

Что будет, если ходить без шапки: доктор Габорец назвал последствияВидео

10:44

Уничтожить Ту-95 и Ту-22 над территорией России возможно: полковник ВСУ назвал способ

10:42

За успешной операцией стоит ГУР: РФ потеряла еще один самолет Су-34 - СМИ

10:14

Два направления для наступления: эксперт оценил, куда оккупанты пойдут после Марьинки

10:11

Войска РФ пытаются продвинуться под Купянском и Бахмутом: в ISW раскрыли детали

10:05

ИИ создал девушку мечты каждого мужчины: Эмили Пеллегрини покорила Instagram

09:53

Ответ на ракетные удары России: в ЕС заговорили о важном решении для Украины

09:27

Россия готовит новые удары: в Укрэнерго оценили угрозу коллапса

09:25

Церковный праздник 5 января: что нельзя делать на Крещенский сочельник

Реклама
09:24

Мобилизация по лотерее: Милованова раскритиковали в Сети за идею относительно призыва

09:00

Гороскоп на завтра 5 января 2024: Ракам - возможность, Львам - разговор с начальством

08:20

Переговоры с Путиным о завершении войны: у Байдена оценили шансы

08:12

Ракеты могли дать Украине: США собрались утилизировать сотни ATACMS – Newsweek

08:12

Чего Путин боится больше всегомнение

07:37

"У нас нет "плана Б": Кулеба сказал, что будет, если Запад не даст Украине оружия

07:00

У Байдена сделали важное заявление о военной помощи Украине

06:25

Нужно найти 6 скрытых слов на картинке: сложная загадка на сообразительность

06:10

РФ официально неоднократно атаковала территорию НАТОмнение

05:34

Для чего люди кладут пробки в вазон: простая хитрость, которая спасет ваши растения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять