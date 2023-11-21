Кожаный диван как новый: несложный способ ухода, о котором вы не знали

Кожаный диван - это инвестиция, которая прослужит вам долгие годы. Однако важно правильно за ним ухаживать, чтобы он не потерял свой вид.

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Как почистить кожаный диван / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, depositphotos.com

Выбирая диван для дома, кожаный диван кажется настоящим символом стиля и длительного служения. Он известен своей прочностью и способностью оставаться в идеальном состоянии в течение многих лет. Кожаный диван добавляет помещению изысканности, легко вписываясь в любой стиль.

Кожа - это материал, который "дышит", то есть адаптируется к температурам, будучи прохладным летом и теплым зимой. Она является материалом, который плохо впитывает пятна, что облегчает чистку. Однако кожа, являясь натуральным материалом, может потерять свой блеск и мягкость, если за ней не ухаживать должным образом. Несмотря на изысканный вид кожаного дивана, важно правильно за ним ухаживать, чтобы обеспечить долговечность и сохранить идеальный вид.

Хитрости деликатной чистки кожаного дивана

Чистка кожаного дивана не сложна, но требует соблюдения некоторых рекомендаций, чтобы не повредить материал.

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Избегайте прямого воздействия солнца. Хотя это не совет по чистке, важно помнить, что cолнце может изменить цвет и высушить кожу. Желательно поставить диван подальше от окон или использовать шторы, чтобы защитить его от прямого света.

Регулярная уборка пылесосом. Перед чисткой желательно пропылесосить диван, чтобы избавиться от пыли и частиц еды, уделяя особое внимание углам и складкам.

Нежное очищение. Используйте салфетку из микрофибры, слегка смоченную дистиллированной водой, чтобы вымыть поверхность. Важно не намочить кожу.

Нейтральное мыло. Если вам нужно более глубокое очищение, вы можете добавить в воду несколько капель нейтрального мыла. Затем протрите тряпкой и хорошо высушите поверхность.

Увлажняющий крем для кожи. Время от времени полезно наносить на кожу специальный крем или кондиционер на восковой основе. Благодаря этому кожа на диване останется мягкой, увлажненной и будет выглядеть обновленной.

Будьте осторожны с пятнами. Если ваш диван испачкался, важно действовать быстро. Старайтесь быстро впитать тряпкой свежее пятно (без трения), а затем осторожно протрите влажной тканью.

Избегайте абразивных продуктов. Не используйте жесткие чистящие, дезинфицирующие или спиртосодержащие средства, так как они могут высушить и повредить кожу.

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