Чистит все и не воняет, как магазинный: девушка приготовила супер-спрей для уборки

Девушка, выступающая против химии, поделилась своим спреем, сделанным своими руками, чтобы избежать неприятных запахов, не жертвуя при этом безупречной чистотой.
Используя всего три ингредиента, мама заменила химические чистящие средства на более ароматную и менее токсичную смесь. Видео приготовления она поделилась в TikTok.
"Одна из моих особенностей заключается в том, что я терпеть не могу запах химических чистящих средств в своем доме", — призналась Сьерра.
Она решила приготовить собственный спрей, содержащий всего три натуральных ингредиента, чтобы избежать неприятного запаха покупных чистящих средств.
По словам Сьерры, ее универсальный метод также предназначен для всей семьи.
"Я наполняю стакан уксусом и капаю несколько капель медицинского спирта", - говорит девушка на видео.
Затем она добавила 10 капель эфирного масла.
Все, что оставалось сделать, это наполнить оставшуюся часть распылителя водой и хорошенько встряхнуть его.
Смотрите видео о том, как приготовить спрей для уборки дома:
@sierragraham_7 Replying to @Jocogirly Cheap, affective & smells fresh ?? #diy#diycleaner#nontoxiccleaning#fyp#cleaningmom#cleantok#multipurposecleaner#whitevinegar#essentialoils#lemongrass#rubbingalcahol#trending#howto#diyhowto♬ Amber - 311
Вам может быть интересно:
- Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты
- Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки