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Чистит все и не воняет, как магазинный: девушка приготовила супер-спрей для уборки

Сергей Кущ
28 сентября 2023, 11:41 обновлено 28 сентября, 11:41
Она хотела отказаться от чистящих спреев с химическим запахом, поэтому приготовила собственную смесь, используя всего три ингредиента.
Девушка приготовила супер спрей для уборки
Девушка приготовила супер спрей для уборки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Девушка, выступающая против химии, поделилась своим спреем, сделанным своими руками, чтобы избежать неприятных запахов, не жертвуя при этом безупречной чистотой.

Используя всего три ингредиента, мама заменила химические чистящие средства на более ароматную и менее токсичную смесь. Видео приготовления она поделилась в TikTok.

"Одна из моих особенностей заключается в том, что я терпеть не могу запах химических чистящих средств в своем доме", — призналась Сьерра.

видео дня

Она решила приготовить собственный спрей, содержащий всего три натуральных ингредиента, чтобы избежать неприятного запаха покупных чистящих средств.

По словам Сьерры, ее универсальный метод также предназначен для всей семьи.

"Я наполняю стакан уксусом и капаю несколько капель медицинского спирта", - говорит девушка на видео.

Затем она добавила 10 капель эфирного масла.

Девушка приготовила натуральный спрей для уборки
Девушка приготовила натуральный спрей для уборки / Скриншот с видео

Все, что оставалось сделать, это наполнить оставшуюся часть распылителя водой и хорошенько встряхнуть его.

Смотрите видео о том, как приготовить спрей для уборки дома:

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