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Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

Сергей Кущ
27 сентября 2023, 13:03 обновлено 27 сентября, 13:03
Следуя этим советам, вы сможете избавиться от неприятного запаха пота с вашей одежды.
Как убрать запах пота с одежды
Как убрать запах пота с одежды / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Запах пота на одежде может быть довольно неприятным и неприятным явлением, особенно в жаркие дни. Мы поделимся с вами эффективными способами, которые помогут избавиться от запаха пота с одежды, даже если он кажется очень стойким.

Как убрать запах пота с одежды с подмышек?

Промывка водой и содой:

  1. Залейте большую чашку горячей водой и добавьте 1-2 чайные ложки соды.
  2. Поместите затронутую одежду в этот раствор и оставьте на 30-60 минут.
  3. Затем стирайте обычным способом.

Уксус:

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  1. Смешайте в равных частях воду и уксус.
  2. Опрыскайте этот раствор на местах с запахом пота и оставьте на несколько минут, затем стирайте.

Лимонный сок:

  1. Выдавите сок из лимона и нанесите его на затронутые участки одежды.
  2. Подержите несколько минут и затем стирайте.

Что делать, если запах пота не отстирывается?

Если запах пота остается после стирки, попробуйте следующие дополнительные меры:

  • Смачивание водой с уксусом: Замочите затронутую одежду в растворе воды с уксусом перед стиркой.
  • Специализированные средства: Используйте специализированные средства для удаления запаха пота, доступные в магазинах.
  • Повторная стирка: Перестирывайте одежду с добавлением дополнительного средства для стирки.

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