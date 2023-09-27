Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

Следуя этим советам, вы сможете избавиться от неприятного запаха пота с вашей одежды.

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Как убрать запах пота с одежды / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Запах пота на одежде может быть довольно неприятным и неприятным явлением, особенно в жаркие дни. Мы поделимся с вами эффективными способами, которые помогут избавиться от запаха пота с одежды, даже если он кажется очень стойким.

Как убрать запах пота с одежды с подмышек?

Промывка водой и содой:

Залейте большую чашку горячей водой и добавьте 1-2 чайные ложки соды. Поместите затронутую одежду в этот раствор и оставьте на 30-60 минут. Затем стирайте обычным способом.

Уксус:

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Смешайте в равных частях воду и уксус. Опрыскайте этот раствор на местах с запахом пота и оставьте на несколько минут, затем стирайте.

Лимонный сок:

Выдавите сок из лимона и нанесите его на затронутые участки одежды. Подержите несколько минут и затем стирайте.

Что делать, если запах пота не отстирывается?

Если запах пота остается после стирки, попробуйте следующие дополнительные меры:

Смачивание водой с уксусом: Замочите затронутую одежду в растворе воды с уксусом перед стиркой.

Замочите затронутую одежду в растворе воды с уксусом перед стиркой. Специализированные средства: Используйте специализированные средства для удаления запаха пота, доступные в магазинах.

Используйте специализированные средства для удаления запаха пота, доступные в магазинах. Повторная стирка: Перестирывайте одежду с добавлением дополнительного средства для стирки.

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