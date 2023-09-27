Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

Следуя этим советам, вы сможете избавиться от неприятного запаха пота с вашей одежды.
Запах пота на одежде может быть довольно неприятным и неприятным явлением, особенно в жаркие дни. Мы поделимся с вами эффективными способами, которые помогут избавиться от запаха пота с одежды, даже если он кажется очень стойким.
Как убрать запах пота с одежды с подмышек?
Промывка водой и содой:
- Залейте большую чашку горячей водой и добавьте 1-2 чайные ложки соды.
- Поместите затронутую одежду в этот раствор и оставьте на 30-60 минут.
- Затем стирайте обычным способом.
Уксус:
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- Смешайте в равных частях воду и уксус.
- Опрыскайте этот раствор на местах с запахом пота и оставьте на несколько минут, затем стирайте.
Лимонный сок:
- Выдавите сок из лимона и нанесите его на затронутые участки одежды.
- Подержите несколько минут и затем стирайте.
Что делать, если запах пота не отстирывается?
Если запах пота остается после стирки, попробуйте следующие дополнительные меры:
- Смачивание водой с уксусом: Замочите затронутую одежду в растворе воды с уксусом перед стиркой.
- Специализированные средства: Используйте специализированные средства для удаления запаха пота, доступные в магазинах.
- Повторная стирка: Перестирывайте одежду с добавлением дополнительного средства для стирки.
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