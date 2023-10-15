Эксперт назвала 2 самых мощных и дешевых чистящих средства для унитаза

Лаура Харнетт рассказала, как отмыть унитаз, не используя магазинные средства.

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Чем очистить унитаз внутри / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Нет ничего хуже, чем обнаружить неприятные пятна на унитазе. Хотя иногда они могут быть вызваны бактериями, чаще всего домовладельцы сталкиваются с проблемой известкового налета.

Лаура Харнетт, основательница компании Seep eco tools, рассказала, как можно удалить накипь естественным путем, не используя магазинные средства, пишет Express.

Эксперт по уборке предложила использовать белый уксус и лимонный сок для удаления накипи в туалетах.

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"Белый уксус и лимонный сок - это два самых мощных экологических чистящих средства, которые можно найти в шкафу. Они обладают высокой кислотностью, что означает, что они справляются с пятнами и накипью, а также действуют как натуральное дезинфицирующее средство", - отметила эксперт.

Единственное, с чем нужно быть очень осторожным, предупреждает Лаура, особенно при чистке туалета, - не смешивать белый уксус с отбеливателем. Они вступят в химическую реакцию с выделением хлорного газа, который очень опасен.

Как отмыть унитаз?

Для приготовления раствора смешайте равное количество белого уксуса с соком четырех-пяти лимонов (в зависимости от количества накипи, которую необходимо очистить).

Затем вылейте смесь в раковину унитаза и оставьте не менее чем на три часа для удаления накипи.

"Используйте еще немного белого уксуса для протирания остальной части туалета - это продезинфицирует ее, пока вы ждете, пока накипь в унитазе отпадет", - советует эксперт.

Можно также налить смесь белого уксуса и лимонного сока и оставить на ночь, если вы знаете, что никому не понадобится пользоваться туалетом посреди ночи".

"В завершение хорошенько потрите унитаз щеткой с жесткой щетиной, и следы легко сойдут", - подытожила эксперт.

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