Сейчас таких нет: для чего в СССР делали унитазы с "полочкой"

Эту особенность в шутку называли "пьедесталом для экскрементов".

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Для чего в СССР делали унитазы с "полочкой" / Фото: скриншот YouTube

Унитазы с полочкой в наши дни стали редкостью, в отличие от их более распространенных аналогов без этой детали. В Советском Союзе, наоборот, практически все унитазы были оснащены этой полочкой, которую в шутку называли "пьедесталом для экскрементов".

Но зачем она была нужна и где находилась?

Что значит "унитаз с полочкой"?

Унитазы в то время были совсем другими по дизайну, нежели современные. Советские унитазы имели специфическую форму внутренней чаши, в которой была горизонтальная полочка.

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На самом деле, процесс смывания оставался таким же, и требовалось использовать ёршик. Но эта полочка выполняла важную функцию, которая делала быт советских граждан более комфортным.

Для чего в СССР делали унитазы с "полочкой"?

Прежде всего, горизонтальная полка внутри унитаза была создана для того, чтобы при смыве уменьшить количество брызг. Ведь при смыве вместе с водой могли разлетаться различные бактерии и микроорганизмы. Это было особенно актуально, если ванная комната была совмещена с другими помещениями, где находились предметы личной гигиены.

Не все было так хорошо

Были недостатки такой модели унитаза - вода часто задерживалась внутри полочки, что вызывало неприятный запах и приводило к образованию налета, а также способствовало размножению вредных бактерий.

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