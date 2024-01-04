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Как правильно разжечь костер в мангале: огонь разгорится даже в сильный ливень

Алексей Тесля
4 января 2024, 13:55
Как правильно разжигать угли для шашлыка - простые секреты опытных дачников.
мангал, костер
Как легко и быстро разжечь костер / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexey_Marcov, Pixabay/2184077

Шашлык является одним из наиболее любимых и распространенных лакомств во время отдыха на природе. Его приготавливают разными способами и из разных продуктов (мяса, рыбы и овощей).

Однако нередко при попытках разжечь костер для мангала возникают непредвиденные трудности. Есть сразу несколько простых и проверенных способов, как разжечь костер для шашлыка.

Внимание! При работе с открытым огнем соблюдайте правила пожарной безопасности, а по окончании приготовления тщательно затушите огонь и угли.

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Как разжечь костер для шашлыка на дровах

Самый простой способ – использовать уголь и топливо для розжига, которое продается в любом супермаркете. Древесный уголь следует высыпать в место приготовления шашлыка (обычно это мангал) и сделать посредине небольшое углубление. В него положите специальное горючее - сухую таблетку.

Подожгите таблетку и дождитесь, когда все углубление будет в огне, после сего постепенно добавляйте в пламя угли. После прогорания и набора температуры угли готовы к применению.

Как разжечь костер на мангале

Если вы разжигаете огонь в специальном мангале, можно использовать как угли, так и дрова. При розжиге углей можно использовать специальное топливо (жидкое или в таблетках).

При этом при розжиге дров вниз кладут газетную бумагу или мелкий хворост. Затем сверху размещают тонкие веточки, на которые уже выкладывают крупные дрова. Сначала поджигайте бумагу или хворост, которые загорятся даже от одной спички. От них займутся мелкие ветки, которые в свою очередь дадут более сильный огонь, который охватит и крупные дрова.

Какие бывают виды костров

Обратим внимание на то, что при розжиге дров можно использовать разные варианты и конфигурации. Обычно кострище формируют несколькими видами:

  • Шалаш (дрова упираются друг в друга под углом наклонно, образуя своеобразный шалашик);
  • Звездочка (несколько дров кладут с разных сторон одним концом к огню, постепенно сдвигая к центру по мере прогорания);
  • Колодец (дрова кладут попарно: параллельно друг другу, выкладывая каждый следующий ряд - один на другой - перпендикулярно нижнему ряду).

Как легко и быстро разжечь костер

Опытные любители барбекю знают, что легко и быстро костер можно разжечь, используя обычную пустую консервную банку. Поставьте ее в безопасном месте (подальше от деревьев и зарослей сухой травы) и обложите ветками. Внутрь консервной банки положите сухую ветошь или тряпку, пропитанную жиром. После чего подожгите тряпку, которая поможет дровам разгореться.

Как разжечь костер в любую погоду

Если на улице снег и даже дождь и вам надо срочно разжечь костер для шашлыка, есть проверенный стопроцентный способ. Для этого разложенные для костра дрова (даже мокрые) или угли полейте небольшим количеством подсолнечного масла. Затем сверху полейте жидкостью для распала (если ее нет под рукой можно использовать небольшое количество бензина или растворителя). Жидкость для розжига даст моментальный огонь, а масло обеспечит долговременное горение и воспламенит даже сырую древесину.

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Шашлык барбекю интересные новости
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