Пара ночью услышала странные звуки из духовки: то, что было внутри поразило всех

Семья, которую обеспокоил странный звук, доносившийся изнутри духовки, часами разбирала ее на части, чтобы сделать открытие, которое изменило их жизнь.

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Женщина ночью услышала странные звуки из духовки - то, что было внутри впечатляет / Коллаж Главред, фото: Reddit, pexels

Супруги, которые услышали странные звуки, доносившиеся из духовки в 5:30 утра, сделали удивительное открытие после того, как разобрали ее на части - и решили сохранить то, что было внутри.

Муж и жена говорят, что постоянно просыпались ночью от звуков, доносившихся из кухни, и в конце концов решили, что это было вентиляционное отверстие духовки. После нескольких часов попыток разобрать вентиляционное отверстие и найти источник шума, они были поражены, обнаружив внутри кота, который оказался в ловушке, сообщает Mirror.

На сайте Reddit пара написала, что надеялась, что кот выйдет по собственной воле. Когда этого не произошло, им пришлось приложить еще больше усилий, чтобы спасти животное.

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Пользователь SoCalChrisW поделился дикой находкой в разделе r/cats, утверждая, что они выманили кота с помощью куска тунца и маленького полотенца.

"Моя жена проснулась сегодня утром от мяуканья. Она проследила его до вентиляционной вытяжки нашей плиты и разбудила меня. К 5:30 я снял вытяжку и вентилятор, но все еще пытался вытащить котенка", - говорится в заметке.

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Но пользователь добавил, что некачественный ремонт, проведенный предыдущим владельцем, еще больше осложнил спасательные работы.

"В 6:30 я был на чердаке, ища способ разобрать вентиляцию, чтобы освободить ее, но владелец нашего дома провел сомнительные работы, поэтому я не мог разобрать вентиляцию, не разрушив ее. Поэтому я оставила ее открытой, надеясь, что кот в конце концов выйдет наружу. Но этого не произошло", - отметил автор.

В конце концов кот вылез, и его оставили отдохнуть на несколько часов, прежде чем дуэт решил оставить котенка себе.

"Такое ощущение, что она будто выбрала нас и хочет быть с нами, и она очень счастлива, просто зависая здесь со мной, пока отдыхает после утреннего многочасового испытания. Это мой первый кот за почти 20 лет, у меня всегда были собаки, но я люблю всех животных, поэтому я в восторге", - резюмировали супруги.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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