Как легко почистить вертикальные жалюзи: способ, о котором знают единицы

Если вы не знаете, в каком растворе мыть жалюзи, можете попробовать на практике применить средство для бесконтактной мойки авто вместе с водой.

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Как помыть грязные жалюзи в домашних условиях, чтобы они блестели, как новые / Скриншот YouTube

Каждый, у кого есть дома жалюзи, знает, насколько сложно их мыть. Аккуратное протирание тряпкой не всегда помогает, поскольку на них может налипать много пыли, которую тяжело оттереть. Поэтому у многих возникает вопрос, как помыть горизонтальные жалюзи от жира, грязи и пыльных пятен. Мы расскажем об одном из хороших способов.

Как быстро и легко помыть горизонтальные жалюзи

Аккуратно снимаем жалюзи

Чтобы помыть жалюзи, их нужно снять с окна. Это позволит свободно их помыть. Нужно найти два железных фиксатора, поддеть их и оттянуть немного на себя и тогда они снимутся. Когда их нужно будет поставить обратно, фиксаторы надо потянуть от себя.

Закрепляем жалюзи в ванной

Жалюзи можно временно закрепить над ванной при помощи распорки, на которую вешается занавеска в ванной комнате. Тогда их будет удобно мыть.

Берем средство для бесконтактной мойки авто, перчатки и маску

В хозяйственном магазине нужно купить средство для бесконтактной мойки автомобиля и распылитель. Что касается средства, это может быть, например, karcher или любое другое.

Также обязательно возьмите маску и перчатки. Нужно работать в них, так как средство едкое.

Делаем раствор для мытья жалюзи

Берем пустую бутылку 1 литр и заливаем в нее 100 мл средства и 500 мл воды. Надеваем сверху распылитель.

Далее надеваем перчатки, маску и распыляем средство на жалюзи, которые уже должны быть в ванной.

Применяем раствор от грязи на жалюзи

Равномерно наносим средство по жалюзи. Должно быть заметно, как грязь сразу отходит. После этого смываем водой, поливая жалюзи из душевого шланга.

Вся грязь должна хорошо отмыться. Вытираем жалюзи сухой тряпкой, оставляем немного просохнуть, после чего можно вешать их обратно на окно.

Как еще можно быстро помыть жалюзи? Можно помыть жалюзи и не снимая их с окна. Для этого понадобится сделать мыльный раствор: нужно натереть брусок мыла на 2-3 столовые ложки стружки и растворить их в 3 литрах теплой воды. Таким раствором можно жалюзи из металла губкой. После промывки нужно промыть их обычной водой и вытереть насухо.

Смотрите видео, как правильно мыть горизонтальные жалюзи:

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