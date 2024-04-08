Как быстро помыть жалюзи: советы, которые помогут облегчить жизнь хозяйкам

Жалюзи – довольно практичная и стильная альтернатива штор. Среди множества преимуществ у светозащитных конструкций есть большой минус – на них налипает много пыли и грязи. Однако есть несколько лайфхаков, как мыть жалюзи быстро и просто, сообщает проект "Советы для дома".
Как быстро помыть жалюзи на окнах не снимая?
Существует несколько способов:
1. С помощью влажных салфеток:
Используйте влажные салфетки, предназначенные для уборки.
Протрите каждую ламель с двух сторон.
Для труднодоступных мест можно использовать ватные палочки.
2. С помощью пылесоса:
Наденьте на пылесос насадку для мебели.
Пропылесосьте ламели жалюзи с двух сторон.
3. С помощью щетки:
Используйте щетку с мягким ворсом.
Опустите жалюзи вниз.
Проведите щеткой по ламелям сверху вниз, чтобы удалить пыль.
4. С помощью парогенератора:
Наполните парогенератор водой.
Обработайте ламели жалюзи паром.
Пыль и грязь под воздействием пара размягчатся и их легко можно будет удалить влажной тряпкой.
5. С помощью специальных средств:
В магазинах можно купить специальные средства для чистки жалюзи.
Нанесите средство на ламели жалюзи согласно инструкции.
Протрите ламели влажной тряпкой.
Несколько советов:
- Перед тем, как начать мыть жалюзи, закройте окно.
- Если жалюзи сильно загрязнены, их лучше снять и помыть в ванне.
- Для вертикальных жалюзи можно использовать швабру с насадкой из микрофибры.
- После мытья жалюзи проветрите помещение.
Чем почистить жалюзи из ткани?
Существует несколько способов:
1. Сухая чистка:
Пылесос: Используйте пылесос с насадкой для мебели, чтобы удалить пыль с ламелей.
Щетка: Используйте щетку с мягким ворсом, чтобы удалить пыль и грязь с ламелей.
Салфетки: Используйте влажные салфетки, предназначенные для уборки, чтобы удалить пыль и грязь с ламелей.
2. Влажная чистка:
Мыльный раствор: Растворите немного мыла в теплой воде. Окуните губку в раствор, отожмите ее и протрите ламели.
Специальное средство: В магазинах можно купить специальные средства для чистки жалюзи. Разведите средство в теплой воде, следуя инструкции, и протрите ламели.
3. Стирка:
Стиральная машина: Если жалюзи из синтетической ткани, их можно постирать в стиральной машине на деликатном режиме.
Ручная стирка: Если жалюзи из натуральной ткани, их нужно постирать вручную в теплой воде с мылом.
Важно:
- Не используйте для чистки жалюзи агрессивные химические вещества.
- Не мойте жалюзи горячей водой.
- Не трите ламели жалюзи слишком сильно, чтобы не повредить их.
- Перед использованием любого чистящего средства, проверьте его на незаметном участке ламелей.
Как убрать жирные пятна с тканевых жалюзи?
Существует несколько способов:
1. С помощью моющего средства:
- Нанесите несколько капель моющего средства на влажную губку.
- Аккуратно протрите жирное пятно.
- Смойте моющее средство чистой водой.
2. С помощью соды:
- Сделайте пасту из соды и воды.
- Нанесите пасту на жирное пятно.
- Оставьте пасту на 10-15 минут.
- Смойте пасту чистой водой.
3. С помощью перекиси водорода:
- Смешайте перекись водорода с водой в пропорции 1:1.
- Нанесите раствор на жирное пятно.
- Оставьте раствор на 5-10 минут.
- Смойте раствор чистой водой.
4. С помощью уксуса:
- Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.
- Нанесите раствор на жирное пятно.
- Оставьте раствор на 5-10 минут.
- Смойте раствор чистой водой.
5. С помощью пятновыводителя:
- Используйте пятновыводитель, предназначенный для деликатных тканей.
- Нанесите пятновыводитель на жирное пятно, следуя инструкции.
- Смойте пятновыводитель чистой водой.
Несколько советов:
- Перед тем, как начать чистить жалюзи, закройте окно.
- Если жалюзи сильно загрязнены, их лучше снять и почистить отдельно.
- Для вертикальных жалюзи можно использовать швабру с насадкой из микрофибры.
После чистки жалюзи проветрите помещение.
Важно:
- Не используйте для чистки жалюзи агрессивные химические вещества.
- Не мойте жалюзи горячей водой.
- Не трите ламели жалюзи слишком сильно, чтобы не повредить их.
- Перед использованием любого чистящего средства, проверьте его на незаметном участке ламелей.
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