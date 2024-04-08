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Как быстро помыть жалюзи: советы, которые помогут облегчить жизнь хозяйкам

Дмитрий Видоменко
8 апреля 2024, 14:45
"Как быстро помыть жалюзи?" - этим вопросом задавались наверняка не одна хозяйка и не один хозяин квартиры или дома.
Жалюзи
Как быстро помыть жалюзи? / коллаж Главред, коллаж ua.depositphotos.com

Жалюзи – довольно практичная и стильная альтернатива штор. Среди множества преимуществ у светозащитных конструкций есть большой минус – на них налипает много пыли и грязи. Однако есть несколько лайфхаков, как мыть жалюзи быстро и просто, сообщает проект "Советы для дома".

Как быстро помыть жалюзи на окнах не снимая?

Существует несколько способов:

1. С помощью влажных салфеток:

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Используйте влажные салфетки, предназначенные для уборки.

Протрите каждую ламель с двух сторон.

Для труднодоступных мест можно использовать ватные палочки.

2. С помощью пылесоса:

Наденьте на пылесос насадку для мебели.

Пропылесосьте ламели жалюзи с двух сторон.

3. С помощью щетки:

Используйте щетку с мягким ворсом.

Опустите жалюзи вниз.

Проведите щеткой по ламелям сверху вниз, чтобы удалить пыль.

4. С помощью парогенератора:

Наполните парогенератор водой.

Обработайте ламели жалюзи паром.

Пыль и грязь под воздействием пара размягчатся и их легко можно будет удалить влажной тряпкой.

5. С помощью специальных средств:

В магазинах можно купить специальные средства для чистки жалюзи.

Нанесите средство на ламели жалюзи согласно инструкции.

Протрите ламели влажной тряпкой.

Несколько советов:

  • Перед тем, как начать мыть жалюзи, закройте окно.
  • Если жалюзи сильно загрязнены, их лучше снять и помыть в ванне.
  • Для вертикальных жалюзи можно использовать швабру с насадкой из микрофибры.
  • После мытья жалюзи проветрите помещение.

Чем почистить жалюзи из ткани?

Существует несколько способов:

1. Сухая чистка:

Пылесос: Используйте пылесос с насадкой для мебели, чтобы удалить пыль с ламелей.

Щетка: Используйте щетку с мягким ворсом, чтобы удалить пыль и грязь с ламелей.

Салфетки: Используйте влажные салфетки, предназначенные для уборки, чтобы удалить пыль и грязь с ламелей.

2. Влажная чистка:

Мыльный раствор: Растворите немного мыла в теплой воде. Окуните губку в раствор, отожмите ее и протрите ламели.

Специальное средство: В магазинах можно купить специальные средства для чистки жалюзи. Разведите средство в теплой воде, следуя инструкции, и протрите ламели.

3. Стирка:

Стиральная машина: Если жалюзи из синтетической ткани, их можно постирать в стиральной машине на деликатном режиме.

Ручная стирка: Если жалюзи из натуральной ткани, их нужно постирать вручную в теплой воде с мылом.

Важно:

  • Не используйте для чистки жалюзи агрессивные химические вещества.
  • Не мойте жалюзи горячей водой.
  • Не трите ламели жалюзи слишком сильно, чтобы не повредить их.
  • Перед использованием любого чистящего средства, проверьте его на незаметном участке ламелей.

Жалюзи

Как убрать жирные пятна с тканевых жалюзи?

Существует несколько способов:

1. С помощью моющего средства:

  • Нанесите несколько капель моющего средства на влажную губку.
  • Аккуратно протрите жирное пятно.
  • Смойте моющее средство чистой водой.

2. С помощью соды:

  • Сделайте пасту из соды и воды.
  • Нанесите пасту на жирное пятно.
  • Оставьте пасту на 10-15 минут.
  • Смойте пасту чистой водой.

3. С помощью перекиси водорода:

  • Смешайте перекись водорода с водой в пропорции 1:1.
  • Нанесите раствор на жирное пятно.
  • Оставьте раствор на 5-10 минут.
  • Смойте раствор чистой водой.

4. С помощью уксуса:

  • Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.
  • Нанесите раствор на жирное пятно.
  • Оставьте раствор на 5-10 минут.
  • Смойте раствор чистой водой.

5. С помощью пятновыводителя:

  • Используйте пятновыводитель, предназначенный для деликатных тканей.
  • Нанесите пятновыводитель на жирное пятно, следуя инструкции.
  • Смойте пятновыводитель чистой водой.

Несколько советов:

  • Перед тем, как начать чистить жалюзи, закройте окно.
  • Если жалюзи сильно загрязнены, их лучше снять и почистить отдельно.
  • Для вертикальных жалюзи можно использовать швабру с насадкой из микрофибры.

После чистки жалюзи проветрите помещение.

Важно:

  • Не используйте для чистки жалюзи агрессивные химические вещества.
  • Не мойте жалюзи горячей водой.
  • Не трите ламели жалюзи слишком сильно, чтобы не повредить их.
  • Перед использованием любого чистящего средства, проверьте его на незаметном участке ламелей.

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