Как быстро помыть жалюзи: советы, которые помогут облегчить жизнь хозяйкам

"Как быстро помыть жалюзи?" - этим вопросом задавались наверняка не одна хозяйка и не один хозяин квартиры или дома.

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Как быстро помыть жалюзи? / коллаж Главред, коллаж ua.depositphotos.com

Жалюзи – довольно практичная и стильная альтернатива штор. Среди множества преимуществ у светозащитных конструкций есть большой минус – на них налипает много пыли и грязи. Однако есть несколько лайфхаков, как мыть жалюзи быстро и просто, сообщает проект "Советы для дома".

Как быстро помыть жалюзи на окнах не снимая?

Существует несколько способов:

1. С помощью влажных салфеток:

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Используйте влажные салфетки, предназначенные для уборки.

Протрите каждую ламель с двух сторон.

Для труднодоступных мест можно использовать ватные палочки.

2. С помощью пылесоса:

Наденьте на пылесос насадку для мебели.

Пропылесосьте ламели жалюзи с двух сторон.

3. С помощью щетки:

Используйте щетку с мягким ворсом.

Опустите жалюзи вниз.

Проведите щеткой по ламелям сверху вниз, чтобы удалить пыль.

4. С помощью парогенератора:

Наполните парогенератор водой.

Обработайте ламели жалюзи паром.

Пыль и грязь под воздействием пара размягчатся и их легко можно будет удалить влажной тряпкой.

5. С помощью специальных средств:

В магазинах можно купить специальные средства для чистки жалюзи.

Нанесите средство на ламели жалюзи согласно инструкции.

Протрите ламели влажной тряпкой.

Несколько советов:

Перед тем, как начать мыть жалюзи, закройте окно.

Если жалюзи сильно загрязнены, их лучше снять и помыть в ванне.

Для вертикальных жалюзи можно использовать швабру с насадкой из микрофибры.

После мытья жалюзи проветрите помещение.

Чем почистить жалюзи из ткани?

Существует несколько способов:

1. Сухая чистка:

Пылесос: Используйте пылесос с насадкой для мебели, чтобы удалить пыль с ламелей.

Щетка: Используйте щетку с мягким ворсом, чтобы удалить пыль и грязь с ламелей.

Салфетки: Используйте влажные салфетки, предназначенные для уборки, чтобы удалить пыль и грязь с ламелей.

2. Влажная чистка:

Мыльный раствор: Растворите немного мыла в теплой воде. Окуните губку в раствор, отожмите ее и протрите ламели.

Специальное средство: В магазинах можно купить специальные средства для чистки жалюзи. Разведите средство в теплой воде, следуя инструкции, и протрите ламели.

3. Стирка:

Стиральная машина: Если жалюзи из синтетической ткани, их можно постирать в стиральной машине на деликатном режиме.

Ручная стирка: Если жалюзи из натуральной ткани, их нужно постирать вручную в теплой воде с мылом.

Важно:

Не используйте для чистки жалюзи агрессивные химические вещества.

Не мойте жалюзи горячей водой.

Не трите ламели жалюзи слишком сильно, чтобы не повредить их.

Перед использованием любого чистящего средства, проверьте его на незаметном участке ламелей.

Как убрать жирные пятна с тканевых жалюзи?

Существует несколько способов:

1. С помощью моющего средства:

Нанесите несколько капель моющего средства на влажную губку.

Аккуратно протрите жирное пятно.

Смойте моющее средство чистой водой.

2. С помощью соды:

Сделайте пасту из соды и воды.

Нанесите пасту на жирное пятно.

Оставьте пасту на 10-15 минут.

Смойте пасту чистой водой.

3. С помощью перекиси водорода:

Смешайте перекись водорода с водой в пропорции 1:1.

Нанесите раствор на жирное пятно.

Оставьте раствор на 5-10 минут.

Смойте раствор чистой водой.

4. С помощью уксуса:

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.

Нанесите раствор на жирное пятно.

Оставьте раствор на 5-10 минут.

Смойте раствор чистой водой.

5. С помощью пятновыводителя:

Используйте пятновыводитель, предназначенный для деликатных тканей.

Нанесите пятновыводитель на жирное пятно, следуя инструкции.

Смойте пятновыводитель чистой водой.

Несколько советов:

Перед тем, как начать чистить жалюзи, закройте окно.

Если жалюзи сильно загрязнены, их лучше снять и почистить отдельно.

Для вертикальных жалюзи можно использовать швабру с насадкой из микрофибры.

После чистки жалюзи проветрите помещение.

Важно:

Не используйте для чистки жалюзи агрессивные химические вещества.

Не мойте жалюзи горячей водой.

Не трите ламели жалюзи слишком сильно, чтобы не повредить их.

Перед использованием любого чистящего средства, проверьте его на незаметном участке ламелей.

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