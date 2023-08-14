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Быстро, просто и качественно: как помыть жалюзи, не снимая их с окон

Сергей Кущ
14 августа 2023, 02:52
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Мойка жалюзи без снятия их с окон - это простой и быстрый процесс, если знать определенные хитрости.
Как быстро помыть жалюзи на окнах не снимая
Как быстро помыть жалюзи на окнах не снимая / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Жалюзи – это стильное и функциональное украшение окон, но со временем они могут покрыться пылью и загрязнениями. Мы расскажем, как очистить жалюзи в домашних условиях, сохранив их идеальный внешний вид.

Как быстро помыть жалюзи в домашних условиях?

Для начала, закройте жалюзи, чтобы ламели находились в горизонтальном положении. Затем возьмите мягкую щетку или пылесос с насадкой для мебели и аккуратно удалите пыль с каждой ламели. Это позволит избежать рассеивания пыли по воздуху.

Чем лучше всего мыть жалюзи?

Процесс мойки жалюзи без снятия их с окон также прост, как и эффективен. Подготовьте мягкую тряпку или губку, смочите ее в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства или обычного моющего геля. Переверните ламели так, чтобы они были открытыми, и аккуратно протрите каждую ламель с обеих сторон.

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Помните, что излишнее давление может повредить материал, поэтому старайтесь не нажимать слишком сильно.

Как быстро помыть жалюзи на окнах не снимая?

Важно обратить внимание на материал жалюзи. Если они пластиковые или металлические, вы можете сполоснуть их водой из лейки или использовать пистолет для полива с настоящими средствами для мытья окон. Не забудьте тщательно промокнуть жалюзи после этого.

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