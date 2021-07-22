Как выбрать место в самолете – чтобы не укачивало и где безопасней всего

По каким критериям нужно выбирать место в самолете, чтобы путешествие прошло максимально комфортно - расскажет Главред
"Можно мне место у окошка?" - одна из самых распространенных просьб в сезон отпусков на стойке регистрации в аэропорту. Но место у окна не всегда является гарантией удобного полета. Главред расскажет, где комфортнее всего сидеть в самолете и как выбрать лучшее место. Ранее мы писали, какие страны Европы открыли границы для Украины.
Как выбрать место в самолете: чекин или стойка регистрации
- Во многих крупных международных компаниях забронировать понравившееся место можно не выходя из дому. Воспользовавшись мобильным приложением авиакомпании за сутки до предполагаемого полета можно зарегистрироваться на рейс в режиме онлайн (чек-ин) и выбрать любое место. Однако в компаниях-лоукостерах за бронь места может сниматься дополнительная плата.
- Выбрать место можно также и во время регистрации на рейс в аэропорту. Чтобы отхватить самое коронное – нужно приехать в аэропорт пораньше.
- Обзаведитесь картой лояльности авиакомпании – шансов на комфортное сиденье будет больше.
Выбирать место в самолете необходимо исходя из приоритетов в полете. Для того, чтобы выспаться на трех сидениях нужно выбирать места в самом хвосте самолета. При неполной загрузке воздушного судна, есть вероятность, что ваш сон никто не потревожит.
В дни наименьшей загрузки аэропортов – понедельник, вторник и четверг – на рейсах практически гарантированно будет "место для сна". Наиболее заполненные рейсы - утренние и вечерние.
Пассажирам с детьми лучше всего выбирать места в передней части салона. Там есть возможность крепления люльки для самых маленьких. Важный момент – непосредственная близость туалета и начало обслуживания питания с "носа". Помимо этого сойти с трапа самолета можно первыми.
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Выбор места в самолете: полезные советы
- Чтобы не укачивало в пути – отдавайте предпочтение местам у крыла – там трясет меньше всего. Сильнее всего турбулентность чувствуется в хвостовой части
- Места с 8 по 20 ряд – самые шумные- там расположены мототры и турбины.
- Просторные места в аварийном ряду подойдут высоким и тем, кто путешествует с животными. Однако в этот ряд не посадят детей до 16 лет и людей с ограниченными возможностями.
- При неполной загрузке самолета после окончания посадки можно занять любое свободное место.
- Если приехать к концу регистрации есть шанс получить место в бизнес-классе. Однако может быть вам достанется место, от которого отказались остальные.
- Для тех, кто не мыслит полет без красивых снимков для соцсетей, необходимо занимать места у окна с 15 по 18 ряд.