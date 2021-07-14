Туристы из Украины снова поедут в Европу: Евросоюз открывает границы для украинцев

Евросоюз откроет свои границы для туристов из Украины 15 июля - журналист / УНИАН

Европейский Союз принял решение о пересмотре списка третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в европейские страны для туристических поездок с определенными ограничениями. Официально список должны обновить в четверг, 15 июля.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя Рикард Йозвяк, решение о включении Украины в список стран, для граждан которых снимут ограничения на нецелевые поездки в государства ЕС, было принято на уровне послов 14 июля. Список появится уже завтра.

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", - подчеркнул журналист в своем Twitter.

Поездки в Евросоюз и COVID-паспорта

В марте стало известно, что в ЕС начались консультации по вопросу создания электронных сертификатов вакцинации для открытия европейских границ. Указывалось, что лица, которые сделали прививку от коронавируса препаратами, не признанными Брюсселем, могут столкнуться с проблемами во время пересечения границ стран наднационального объединения.

Евросоюз запустил систему ковид-паспортов с 1 июля. В документ, который понадобится людям для пересечения границы, вносится информация о вакцинации человека от коронавируса и сведения о том, перенес ли он COVID-19.

Украина синхронно с ЕС запустила свои сертификаты вакцинации с 1 июля. Евросоюз признает только две вакцины из тех, которыми делают прививки украинцы – Pfizer и AstraZeneca. К примеру, лица, вакцинировавшиеся Covishield, могут попасть только в Германию, Испанию, Австрию, Словакию, Грецию, Ирландию и Эстонию, которые одобрили этот препарат.

2 июля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина ведет переговоры с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов. Он предположил, что до конца месяца границы с Евросоюзом откроются и для тех украинцев, которые сделали прививку препаратами Covishield и CoronaVac