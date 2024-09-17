Признаки, указывающие на боль у кошки: когда стоит обращаться к ветеринару

Если ваша кошка испытывает боль, вы можете заметить один или несколько симптомов.

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Как понять, что коту больно и как вести себя правильно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вовремя замечать признаки боли у кошки - то, чем не стоит пренебрегать, чтобы продлить здоровую жизнь и обеспечить надлежащий уход домашнему любимцу.

Советами о том, как понять, что котику больно, и как в таком случае помочь, поделились ветеринары из Sears Veterinary Hospital.

Как понять, что кошка испытывает боль

В зависимости от типа характера и боли, которую испытывает животное, проявления у кошки могут отличаться.

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"Большинство кошек четко проявляют признаки острой боли в случае несчастного случая или травмы, но определить хроническую боль, например, из-за артрита или заболевания десен, может быть значительно сложнее. Поскольку кошки инстинктивно скрывают признаки боли, важно, чтобы владельцы всегда были внимательны к необычному поведению, изменениям в характере, особенностям походки или аппетита. Это может вызвать беспокойство, и в таком случае нужно обратиться к ветеринару", - объясняют специалисты.

Признаки, указывающие на боль у кошки

Если ваша кошка испытывает боль, вы можете заметить один или несколько следующих симптомов:

Частое или длительное мяуканье или вой

Промахи с туалетом, мочеиспускание вне лотка

Движение хвоста, его дрожание

Отсутствие аппетита или уменьшение желания есть

Хромота

Избегание прикосновений, нежелание, чтобы ее поднимали или гладили

Плохой уход за шерстью, запущенный вид

Снижение энергии, вялость или отсутствие интереса к игре или прогулкам

Чрезмерное вылизывание

Учащенное дыхание

Пятнистая или выпадающая шерсть

Постоянные прятки, отсутствие желания проводить время с вами или членами семьи

Изменения в поведении, например, отказ прыгать на любимую мебель

Раздражительное настроение к людям или другим животным

Непривычное мяуканье или плач

Характерные изменения в позе и речи тела

Чтобы понять, как чувствует себя кошка, проанализируйте изменения в речи тела - присмотрите за общим состоянием, позой и походкой вашей кошки, чтобы легко заметить любые отклонения от нормы.

Изменения языка тела, связанные с болью у кошек, могут включать:

Напряженный вид тела Пригнутая или сгорбленная поза Опущенная голова Прищуривание глаз или частое прикрывание их Напряженные мышцы рта Прижимание ушей к голове

Когда стоит обращаться к ветеринару

Часто, пока состояние кошки совсем не ухудшится, признаки боли остаются незамеченными. Для долгосрочного здоровья вашей кошки всегда лучше проявить осторожность.

"Если вы заметили признаки боли у вашего питомца, немедленно обратитесь к ветеринару для осмотра или посетите местную ветеринарную клинику. Важно вовремя начать лечение и контроль боли, чтобы сохранить качество жизни вашей кошки на высоком уровне", - заключают специалисты.

Также Главред рассказал о самых больших породах кошек в мире, ведь среди этих пушистых созданий есть настоящие гиганты, которые поражают своими размерами.

Эксперты также поделились, сколько раз в день нужно кормить кота. Питание кота, включая частоту кормлений, является ключевым фактором для поддержания его здоровья.

Кстати, научить кота выполнять команды может быть очень просто. Каждый кот реагирует на тренировки по-своему: кто-то может вас игнорировать, а кто-то проявит большой интерес.

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