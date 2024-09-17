Почему итальянцы пьют кофе стоя возле бара: хитрый секрет, который стоит знать

Обычай итальянцев пить кофе у бара является не только культурной особенностью, а также имеет интересную подоплеку.

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Почему они пьют кофе стоя / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В Италии пить кофе стоя возле бара - это не только часть традиционной культуры, но и способ сэкономить. Это важно, поскольку разница в цене может быть существенной.

Когда вы сидите за столиком в барах или кафе, особенно в туристических зонах или в центре города, вам часто начисляют дополнительную плату за обслуживание, которая может достигать 8 евро на человека.

Это может существенно увеличить общую стоимость вашего счета. Например, в дорогих исторических кафе вы можете заплатить 12-15 евро за чашку кофе с выпечкой, пишет Gastrotravel.club.

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Однако, если вы решите выпить кофе стоя у бара, расходы будут значительно меньше. В таком случае, вместо 12-15 евро, вы можете заплатить всего 5-8 евро. Это экономит деньги и позволяет быстрее насладиться кофе, ведь вы не задерживаетесь долго.

Чтобы заказать кофе у бара, сначала подходите к кассе, здороваетесь и заказываете кофе, при этом говорите "servizio al Banco" (сервицио аль банко - обслуживание в баре). После этого оплачиваете за кофе, получаете чек (сконтрино - scontrino) и несете его в бар. Бариста подтвердит вашу оплату и вы сможете насладиться кофе, стоя у бара.

Если же вы выбираете обслуживание за столом (servizio al tavolo), процедура немного другая. Вам не нужно ничего оплачивать заранее. Просто садитесь за свободный столик и ждете, пока персонал примет ваш заказ. Вы можете задерживаться за столом столько, сколько хотите, и оплатить счет, когда будете готовы покинуть заведение.

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