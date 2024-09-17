Распространяет плесень в холодильнике: эксперт назвала продукт-рассадник плесени

Эксперт по хранению пищевых продуктов предостерегает проверить один продукт в холодильнике, который способствует образованию плесени.

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Неожиданный продукт, который способствует распространению плесени / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Правильное хранение продуктов - это важный аспект для того, чтобы избежать появления плесени и бактерий, которые могут стать причиной серьезных заболеваний и угрожать здоровью вашей семьи. Но среди множества советов довольно трудно сориентироваться, с чего начать, чтобы поддерживать чистоту и безопасность на кухне, пишет Express.co.uk.

Менеджер по развитию бизнеса в Виртуальном колледже Мелисса Килкойн, которая специализируется на обучении по вопросам хранения продуктов и гигиены, отметила необходимость проверять один популярный продукт в холодильнике, который может способствовать образованию плесени.

"Большинство приправ, которые не были открыты, можно хранить при комнатной температуре в шкафу, но после открытия их следует всегда хранить в холодильнике. Полки на дверце холодильника идеально подходят для таких продуктов, но в противном случае открытые приправы следует хранить на верхней полке холодильника", - сказала она. видео дня

По ее словам, чтобы избежать распространения спор плесени, важно регулярно очищать холодильник, особенно те полки, на которых хранятся открытые продукты. Это стоит делать каждые несколько месяцев.

Как долго можно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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