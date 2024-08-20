Как убрать плесень со стен: 5 дешевых способов, которые моментально работают

Эксперты назвали самые эффективные средства от плесени на стенах. Их можно найти даже дома.

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Как очистить стену от плесени и грибка / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Буквально каждый может столкнуться с появлением плесени и грибка у себя дома. Чаще всего она появляется возле окон. Однако если плесень появилась на стенах или потолке, то она может быть еще более опасной для здоровья. Киевская клининговая компания Comfort House рассказала о том, почему появляется плесень и как с ней бороться.

Почему появляется плесень

Одной из причин появления плесени на стенах является высокая влажность и плохая вентиляция. Усугубить ситуацию может даже, казалось бы, полезный увлажнитель воздуха, если использовать его не по инструкции.

Из-за чего еще может появляться плесень:

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тонкие, промерзающие стены;

недостаточное отопление или его полное отсутствие;

недостатки строительных работ;

ненадежная гидроизоляция фундамента в частном доме;

поврежденные или испорченные канализационные трубы;

протекающая кровля;

герметичность оконных рам, а также присутствие пластика в их отделке;

постоянный конденсат;

изобилие тропических растений в маленькой комнате.

Чем опасна плесень? Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза. Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, различных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека. Одним из основных признаков заражения могут стать: насморк,

чиханье,

кашель,

воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);

стало тяжелее дышать.

Как предотвратить появление плесени

Чтобы предотвратить появление плесени на стенах, нужно систематически проветривать помещение. Ни для кого не секрет, что одним из самых проблемных мест в доме является ванная комната. Если у вас в ванной плохо работает вентиляция, то после того, как вы примете ванну, стоит оставить дверь открытой.

Как избавиться от черной плесени на стенах

Одним из самых эффективных средств от плесени на стенах является отбеливатель. Нужно сделать раствор с отбеливателем и водой, разведенным 1:10. Его нужно разбрызгать на пораженные участки стены и дать время, чтобы стена хорошенько просохла.

Менее токсичной кислотой является уксус, который также хорошо разъедает плесень. Уксус нужно налить в распылитель и нанести на заплесневелые поверхности. Если у вас нет распылителя, то можно использовать обычную тряпку, смоченную в уксусе. Вы можете даже для профилактики распылять уксус на проблемные участки примерно раз в 1-2 недели. Этот лайфхак можно использовать совместно с пищевой содой. Сперва стоит посыпать содой пораженные места, потом обрызгать уксусом и выждать время, пока не завершится химическая реакция. Уже после этого можно снять плесень жесткой губкой.

Распылить на стену с плесенью можно перекись водорода. Его стоит оставить на 10 минут, после чего стереть плесень тряпкой или губкой. По такой же схеме можно использовать спирт с добавлением нескольких капель глицерина. Раствор стоит оставить на час и смыть чистой водой.

Если у вас только начала появляться плесень, то вам может подойти масло чайного дерева. Нужно предварительно смешать 1 ч.л. соли и 2 мл масла. Смесь нужно развести 100 мл воды. Этот раствор стоит распылить на поверхность и не смывать.

Что такое Comfort House? Comfort House - киевская клининговая компания. Она предоставляет услуги по профессиональной уборке кабинетов, квартир, коммерческих помещений. Сотрудники компании могут очистить стены, окна, потолки от загрязнений. Также компания занимается санитарной обработкой туалетов, душевых и раздевалок. Сотрудники могут очистить и отполировать корпусную мебель, а также провести профессиональный уход за мягкой мебелью, в том числе изготовленной из натуральной или искусственной кожи.

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